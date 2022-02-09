快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／復出戰即退休戰？阿根廷名將淚灑球場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
阿根廷網球名將迪爾波卓復出戰可能就是告別戰，賽後在板凳上情緒激動拭淚。 路透社
阿根廷網球名將迪爾波卓復出戰可能就是告別戰，賽後在板凳上情緒激動拭淚。 路透社

世界排名曾高居第3位的阿根廷網球名將迪爾波卓（Juan Martin del Potro），相隔兩年半終於重回賽場，但復出戰卻可能就是告別戰，他以1：6、3：6在家鄉的阿根廷公開賽出局，在球迷面前更忍不住淚灑球場。比賽還沒結束他已眼眶含淚，揮淚後才進行自己的發球局，只是最終沒能迎接勝利，

迪爾波卓2009年美網決賽擊敗「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），成為近代少數能突破「三巨頭」大滿貫霸業的球員；他也是2012年倫敦奧運銅牌得主，4年後的里約奧運再帶回一面銀牌，但2018年上海名人賽時傷到髌骨，就此展開漫長復健路。

迪爾波卓從2019年中後就再沒出賽紀錄，最近一次動刀是2020年8月，去年3月再宣布動膝蓋手術，本周決定在家鄉賽事復出，他在比賽尾聲3度拭淚，才展開自己的發球局。

最終直落2不敵同胞迪爾波尼斯（Federico Delbonis），迪爾波卓擁抱對手後向觀眾致意，他說：「我們可能不會再見了。」

阿根廷網球名將迪爾波卓最後的發球局已忍不住情緒。 路透社
阿根廷網球名將迪爾波卓最後的發球局已忍不住情緒。 路透社

阿根廷網球名將迪爾波卓是近代少數能突破「三巨頭」大滿貫霸業的球員。 路透社
阿根廷網球名將迪爾波卓是近代少數能突破「三巨頭」大滿貫霸業的球員。 路透社

「今天我付出所有，直到最後一分。我很開心，因為我可能的最後一場比賽是在你們的面前，而不是記者會，我會永遠記住你們。」迪爾波卓感觸滿懷說。

迪爾波卓先前就曾預告，復出計畫更像是告別戰，他表示膝蓋問題讓他像是「活在夢魘中」。

光是膝蓋手術就進行了4次的迪爾波卓表示，和醫生討論後會決定是否參加下周在巴西舉行的里約公開賽，「我會和醫生再談談，我會看看膝蓋狀況再決定。我總是抱持開放態度，如果今天就是最後一戰，我也會帶著開心離開。」

Roger Federer 美網 Juan Martin del Potro

相關新聞

網球／復出戰即退休戰？阿根廷名將淚灑球場

世界排名曾高居第3位的阿根廷網球名將迪爾波卓（Juan Martin del Potro），相隔兩年半終於重回賽場，但復...

影／中華女足隊返台 桃機採檢又驗出一人陽性

台灣女足代表隊一行36人於今天上午從孟買機場搭乘華航專機返台，除原有6名確診者直接從機坪搭乘救護車後送集中檢疫所，其餘3...

亞洲盃女足／中華代表隊專機返台 再驗出1隊職員陽性

台灣女足代表隊36名隊職員今天搭乘由總統蔡英文指示派遣的專機自印度返台，除原有6名確診者由救護車後送集中檢疫所，另有1人...

亞洲盃女足／中華隊返台 專機抵達桃機4輛救護車待命

台灣女足代表隊回家了！女子足球代表隊踢完印度亞洲盃後，一行36人於今天上午從孟買機場搭乘華航專機返台，專機於下午5點19...

足球／趕搭世界盃風潮 超人力霸王親子足球保衛戰登場

2022卡達世界盃足球賽將於年底登場，趕搭4年一度的足球熱潮，國內藝文團隊「UCA奧特創藝」攜手動畫發行代理公司舉辦「超...

女足／中華隊孟買搭專機返台 足協：感謝難以言盡

中華女足在今年亞洲盃賽程正式落幕後，今天早上已從印度孟買搭乘專機起飛返台，中華足協隨後也在粉絲團分享女足隊成員搭機狀況，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。