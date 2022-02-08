影／中華女足隊返台 桃機採檢又驗出一人陽性

台灣女足代表隊一行36人於今天上午從孟買機場搭乘華航專機返台，除原有6名確診者直接從機坪搭乘救護車後送集中檢疫所，其餘30人於桃機候機室採檢後，驗出1人PCR檢測呈陽性反應，由救護車後送治療，其餘29人採檢陰性將依規定入境，並入住防疫旅館。

「2022年亞洲盃女足賽」（2022 AFC Women's Asian Cup）於印度舉行，台灣女足代表隊此次共38人出征，但共有9人染疫，其中包括2名隊職員以及7名球員，其中已有3人康復，其餘6人則為無症狀或是輕症。今天返台的36名成員，搭乘中華航空公司CI-5686 專機於下午5時16分抵達桃園國際機場。