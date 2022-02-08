影／中華女足隊返台 桃機採檢又驗出一人陽性
台灣女足代表隊一行36人於今天上午從孟買機場搭乘華航專機返台，除原有6名確診者直接從機坪搭乘救護車後送集中檢疫所，其餘30人於桃機候機室採檢後，驗出1人PCR檢測呈陽性反應，由救護車後送治療，其餘29人採檢陰性將依規定入境，並入住防疫旅館。
「2022年亞洲盃女足賽」（2022 AFC Women's Asian Cup）於印度舉行，台灣女足代表隊此次共38人出征，但共有9人染疫，其中包括2名隊職員以及7名球員，其中已有3人康復，其餘6人則為無症狀或是輕症。今天返台的36名成員，搭乘中華航空公司CI-5686 專機於下午5時16分抵達桃園國際機場。
代表隊成員抵台後，6名確診者在機坪完成檢疫憑證審查及證照查驗等程序後，由救護車後送至專責醫院治療，其餘隊員則依落地採檢規定，進入候機室採檢。晚上7時許檢驗結果出爐，除原先6名確診者外，另有一人採檢陽性後送治療，其餘29名成員採檢結果均為陰性。
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