亞洲盃女足／中華隊返台 專機抵達桃機4輛救護車待命

台灣女足代表隊回家了！女子足球代表隊踢完印度亞洲盃後，一行36人於今天上午從孟買機場搭乘華航專機返台，專機於下午5點19分降落桃園國際機場。

台灣女足代表隊赴印度參加亞洲盃賽事，此次共38人出征，其中1名日籍教練日前已先行返日，目前仍有六名球員PCR檢測呈陽性反應，班機抵達前已有4輛救護車在機坪待命。