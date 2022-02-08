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亞洲盃女足／中華隊返台 專機抵達桃機4輛救護車待命

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
機坪上已有4輛救護車待命。記者黃仲明/攝影
機坪上已有4輛救護車待命。記者黃仲明/攝影

台灣女足代表隊回家了！女子足球代表隊踢完印度亞洲盃後，一行36人於今天上午從孟買機場搭乘華航專機返台，專機於下午5點19分降落桃園國際機場。

台灣女足代表隊赴印度參加亞洲盃賽事，此次共38人出征，其中1名日籍教練日前已先行返日，目前仍有六名球員PCR檢測呈陽性反應，班機抵達前已有4輛救護車在機坪待命。

外交部表示，考量代表隊在比賽期間陸續有7名選手感染新冠肺炎，為協助代表隊的隊職員儘速以最舒適、最便利的方式順利返國，政府決定派華航專機接回代表隊36名隊職員。

台灣女足隊搭乘的專機於下午5點19分抵達桃機。記者黃仲明/攝影
台灣女足隊搭乘的專機於下午5點19分抵達桃機。記者黃仲明/攝影
台灣女足隊搭乘的專機於下午5點19分抵達桃機。記者黃仲明/攝影
台灣女足隊搭乘的專機於下午5點19分抵達桃機。記者黃仲明/攝影

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