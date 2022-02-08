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女足／中華隊孟買搭專機返台 足協：感謝難以言盡
中華女足在今年亞洲盃賽程正式落幕後，今天早上已從印度孟買搭乘專機起飛返台，中華足協隨後也在粉絲團分享女足隊成員搭機狀況，並感謝總統蔡英文與行政院長蘇貞昌的體恤和各單位的通力合作。
中華女足今年重返亞洲盃，目標爭取前6名奪得世界盃參賽門票，不過在過程中卻陸續爆發多名主力球員與隊職員PCR檢測呈現陽性反應的狀況，最終中華隊在無法以完整陣容出賽的情況下，也與世界盃門票失之交臂，只能寄望明年世界盃洲際附加賽。
而中華女足成員的拚戰精神不僅讓國人感動，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌在得知女足球員的狀況後，也隨即指示派遣專機接回代表隊成員，也承諾對於染疫的選手提供最好得照顧。
而今天上午10點50分中華女足隊成員也從孟買搭乘專機返台，預計在下午5點抵達桃園國際機場，據了解這次中華隊陣中共有9人染疫，其中包括2名隊職員以及7名球員，其中已有3人康復，其餘6人則為無症狀或是輕症，返國後確診的成員也將前往集中檢疫所，其餘成員則至防疫旅館。
對於這次女足隊返台受到各方的協助，中華足協今天上午也在粉絲團上分享代表隊搭機狀況，並感謝各方的通力合作與協助，「太多的感謝難以言盡，台灣女足會記住這次的不甘心繼續努力，傳承學姐們的希望與期待，並帶著全體國人的關注與打氣，繼續為前進世界盃累積屬於我們的台灣女力！」
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