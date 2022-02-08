快訊

直播／今本土+26、無死亡！新增境外22例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女足／中華隊孟買搭專機返台 足協：感謝難以言盡

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
亞洲盃中華女足代表隊成員搭乘專機返台。圖／取自中華足協粉絲團
亞洲盃中華女足代表隊成員搭乘專機返台。圖／取自中華足協粉絲團

中華女足在今年亞洲盃賽程正式落幕後，今天早上已從印度孟買搭乘專機起飛返台，中華足協隨後也在粉絲團分享女足隊成員搭機狀況，並感謝總統蔡英文與行政院長蘇貞昌的體恤和各單位的通力合作。

中華女足今年重返亞洲盃，目標爭取前6名奪得世界盃參賽門票，不過在過程中卻陸續爆發多名主力球員與隊職員PCR檢測呈現陽性反應的狀況，最終中華隊在無法以完整陣容出賽的情況下，也與世界盃門票失之交臂，只能寄望明年世界盃洲際附加賽。

而中華女足成員的拚戰精神不僅讓國人感動，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌在得知女足球員的狀況後，也隨即指示派遣專機接回代表隊成員，也承諾對於染疫的選手提供最好得照顧。

而今天上午10點50分中華女足隊成員也從孟買搭乘專機返台，預計在下午5點抵達桃園國際機場，據了解這次中華隊陣中共有9人染疫，其中包括2名隊職員以及7名球員，其中已有3人康復，其餘6人則為無症狀或是輕症，返國後確診的成員也將前往集中檢疫所，其餘成員則至防疫旅館。

對於這次女足隊返台受到各方的協助，中華足協今天上午也在粉絲團上分享代表隊搭機狀況，並感謝各方的通力合作與協助，「太多的感謝難以言盡，台灣女足會記住這次的不甘心繼續努力，傳承學姐們的希望與期待，並帶著全體國人的關注與打氣，繼續為前進世界盃累積屬於我們的台灣女力！」

亞洲盃中華女足代表隊成員搭乘專機返台。圖／取自中華足協粉絲團
亞洲盃中華女足代表隊成員搭乘專機返台。圖／取自中華足協粉絲團

中華隊 中華足協

延伸閱讀

台灣女足隊職員印度染疫 外交部：專機今下午5時抵台

亞洲盃女足／中華隊搭專機 預計8日下午5時抵台

中國女足逆轉勝韓奪亞洲杯 韓媒：又被萬里長城擋住

中國女足凱旋歸 兩企業2300萬獎金到位

相關新聞

女足／中華隊孟買搭專機返台 足協：感謝難以言盡

中華女足在今年亞洲盃賽程正式落幕後，今天早上已從印度孟買搭乘專機起飛返台，中華足協隨後也在粉絲團分享女足隊成員搭機狀況，...

網球／彭帥重申未遭性侵也沒神隱 隻字未提張高麗

中國網球女將彭帥在今天刊出的外媒訪談中，再次聲稱從未指控任何人對她性侵，並說去年11月指控前總理張高麗強行與她發生性關係...

亞洲盃女足／中華隊搭專機 預計8日下午5時抵台

台灣女足代表隊結束亞洲盃賽事，總統蔡英文日前已指示派遣專機到印度，讓代表隊盡快回台；體育署今天表示，代表隊預計明天下午5...

網球／全力拚溫布頓 墨瑞棄法網

最高排名曾居世界第一的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），確定跳過今年法網和紅土賽季，全力為家鄉大滿貫溫布頓準備...

網球／現身受訪 彭帥：生活沒特別

中國大陸女網名將「金花」彭帥，去年11月初微博發出長文，指控中國大陸前副總理張高麗逼迫她發生性行為，震撼體壇和政壇，之後...

NFL專欄／布雷迪後 誰是下個全民公敵？

手戴七枚冠軍戒指，被「冠上史上最偉大」美稱的四分衛布雷迪（Tom Brady）結束22年球員生涯光榮退役。不過生涯中的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。