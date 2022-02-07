亞洲盃女足／中華隊搭專機 預計8日下午5時抵台

中央社 / 台北7日電
中華女足隊8日返台。 中華足協臉書
中華女足隊8日返台。 中華足協臉書

台灣女足代表隊結束亞洲盃賽事，總統蔡英文日前已指示派遣專機到印度，讓代表隊盡快回台；體育署今天表示，代表隊預計明天下午5時抵台。

台灣女足這次出征在印度舉行的亞洲盃，即使陣中數名主力因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診缺陣，但全隊展現永不放棄精神，獲得總統蔡英文讚賞，除了將派遣專機到印度，讓選手、教練及後勤團隊能盡快回到台灣、好好休息外，也承諾對於染疫選手將會提供最好的照顧。

體育署競技運動組長藍坤田接受媒體聯訪時表示，駐印度代表處正與印度政府協調，目前規劃女足代表隊明天下午5時返抵桃園國際機場。

台灣女足代表隊這次共9人染疫，包括2名隊職員和7名球員，藍坤田表示，目前2名隊職員和1名選手已經康復，其餘6名選手PCR仍呈陽性，但都屬於無症狀或輕症。

藍坤田指出，待代表隊返台後，確診者將送往集中檢疫所，並安排其餘成員赴防疫旅館，後續體育署將會同中華民國足球協會提供隊職員密切關懷與照顧。

延伸閱讀

中國女足逆轉勝韓奪亞洲杯 韓媒：又被萬里長城擋住

中國女足凱旋歸 兩企業2300萬獎金到位

主帥水慶霞「神換人」 助中國女足登頂

黃健翔、徐陽淚讚女足 「男足是砸鍋的」

相關新聞

網球／彭帥重申未遭性侵也沒神隱 隻字未提張高麗

中國網球女將彭帥在今天刊出的外媒訪談中，再次聲稱從未指控任何人對她性侵，並說去年11月指控前總理張高麗強行與她發生性關係...

亞洲盃女足／中華隊搭專機 預計8日下午5時抵台

台灣女足代表隊結束亞洲盃賽事，總統蔡英文日前已指示派遣專機到印度，讓代表隊盡快回台；體育署今天表示，代表隊預計明天下午5...

網球／全力拚溫布頓 墨瑞棄法網

最高排名曾居世界第一的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），確定跳過今年法網和紅土賽季，全力為家鄉大滿貫溫布頓準備...

網球／現身受訪 彭帥：生活沒特別

中國大陸女網名將「金花」彭帥，去年11月初微博發出長文，指控中國大陸前副總理張高麗逼迫她發生性行為，震撼體壇和政壇，之後...

NFL專欄／布雷迪後 誰是下個全民公敵？

手戴七枚冠軍戒指，被「冠上史上最偉大」美稱的四分衛布雷迪（Tom Brady）結束22年球員生涯光榮退役。不過生涯中的...

網球／墨瑞跳過紅土賽季 不打法網放眼溫網

英國名將墨瑞（Andy Murray）證實將不參加接下來幾個月的紅土網賽，以期有望出戰今年稍後的溫布頓錦標賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。