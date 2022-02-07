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網球／全力拚溫布頓 墨瑞棄法網

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
墨瑞。 法新社
墨瑞。 法新社

最高排名曾居世界第一的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），確定跳過今年法網和紅土賽季，全力為家鄉大滿貫溫布頓準備。

34歲的墨瑞，動完髖部手術後雖復出，但近年受傷勢影響打打停停，今年澳網雖挺過首輪5盤大戰考驗，但第二輪就止步。本周他將在ATP 500系列的鹿特丹網賽登場，持外卡的他受訪提到，為確保身體狀況，今年打算放棄紅土賽季。

「過去幾年，紅土比賽讓狀況變更嚴重。」3度奪下大滿貫的墨瑞表示，去年初自己就有些狀態，且打紅土賽季並沒有加分效果，「所以我和團隊討論，今年我感覺很好且健康，我不想冒這風險。」

去年也跳過紅土賽季的墨瑞補充說，未來仍有機會重返紅土球場，「不是說我以後就不打紅土了。去年我差點錯過溫布頓，差點就無法參加草地賽季，今年我沒打算打紅土，但到某個時期我仍會去嘗試一下。」

墨瑞在紅土賽季的代表作是2016年打進法網決賽，生涯46座單打冠軍只有3座是在紅土賽場。

墨瑞 溫布頓 法網

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