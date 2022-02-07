網球／現身受訪 彭帥：生活沒特別

中國大陸女網名將「金花」彭帥，去年11月初微博發出長文，指控中國大陸前副總理張高麗逼迫她發生性行為，震撼體壇和政壇，之後更宛如人間蒸發，剛結束的澳網還有球迷穿上「彭帥在哪裡？」上衣。國際奧會（IOC）冬奧期間宣布，主席巴赫（Thomas Bach）有與彭帥見面，彭帥今天早上也接受法國媒體「團隊報（L'Equipe）」訪問，破除人間蒸發傳聞。

「團隊報」還詢問彭帥，去年11月後的生活狀況如何？她回答說：「就是該有的樣子，沒什麼特別的。」

不過IOC發布的巴赫和彭帥見面新聞稿中，雖提及彭帥打算在新冠肺炎疫情結束後到歐洲旅行，但卻沒有任何會晤照片，也沒有與會者的直接引述說法，且沒有人在大陸外的彭帥友人或WTA人員可以直接聯繫到彭帥，使彭帥狀態仍成謎。

今天早上在北京飯店接受訪問的彭帥指出，她並沒「消失」，去年11月的長文會消失也是自己想要刪除，且仍與親近的朋友保持聯繫，沒和WTA或IOC聯絡只是收到太多訊息，「不太可能回復那麼多訊息。」