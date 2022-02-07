網球／墨瑞跳過紅土賽季 不打法網放眼溫網

中央社 / 倫敦6日綜合外電報導
墨瑞將缺席法國公開賽。 路透
墨瑞將缺席法國公開賽。 路透

英國名將墨瑞（Andy Murray）證實將不參加接下來幾個月的紅土網賽，以期有望出戰今年稍後的溫布頓錦標賽。

法新社報導，這位3座大滿貫賽冠軍得主將缺席法國公開賽，他去年也沒參賽。

墨瑞2019年動大手術治療髖關節問題，復出之路走得艱辛，難以重拾昔日輝煌戰績，目前世界排名第102。

英國廣播公司（BBC）引述墨瑞說：「我不打算打紅土賽季，過去幾年紅土賽讓身體問題惡化，我不想冒險。」

他說：「去年我差點錯過溫網，險些沒辦法參加草地賽季。」

他還說：「我去年底和接下來幾個月很忙。我不會冒任何風險，希望能健康地好好參加草地賽季。」

34歲的墨瑞接下來這週將出戰鹿特丹網賽，這是他今年澳洲公開賽第2輪出局後首度回到賽場。他今年1月曾在雪梨國際網賽（Sydney International）打進決賽，但最後敗給俄羅斯對手克拉特塞夫（Aslan Karatsev）。

Andy Murray 溫布頓

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