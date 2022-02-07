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羽球／球后戴資穎化身麻將牌咖 自爆「比菜鳥還菜」

聯合新聞網 / 綜合報導
球后戴資穎在羽球場上所向披靡，上了麻將桌卻是名「菜菜鳥」。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
球后戴資穎在羽球場上所向披靡，上了麻將桌卻是名「菜菜鳥」。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

世界球后戴資穎時隔3年終於再度在家過年，他昨（6）日在個人IG放上打麻將的照片，表示今年終於成功坐上麻將桌了，並爆料自己還只是「菜菜鳥等級」的牌咖。

2020年春節期間，戴資穎前往印度代表邦加羅爾暴龍隊打超級聯賽，去年過年則碰上自泰國返台隔離，已連續2年未能和家人圍爐，今年終於如願和家人聚在一起吃年夜飯、團圓過年。

過年期間，不少人會和親朋好友相約打麻將，閒話家常、試試手氣，戴資穎也在IG曬出「麻將視角」的照片並寫道：「兩年沒在家過年，姐姐從台北回來後，一直訓練我成為家中的牌咖之一，今年我成功坐上麻將桌了，但是是菜菜鳥等級。」小戴也與球迷互動：「猜猜我戰績如何？你們的戰績又是如何？」不但親切回應網友留言，還自爆牌技是「發紅包的等級」。

戴資穎預計將在3月回歸國際賽場，將會由超級300系列德國公開賽揭開序幕，接下來還有全英公開賽、8月份東京世錦賽和9月的杭州亞運。

小戴 戴資穎 麻將

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