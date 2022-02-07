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彭帥訪談中宣布退休 稱「從未指控任何人性侵我」
中國網球女將彭帥在今天刊出的訪談中，提到了自己決定退休的消息，並稱從未指控任何人性侵她。
彭帥告訴法國體育媒體「團隊報」（L'Equipe），她在北京冬季奧運上與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）見了面。
彭帥說：「我們週六（5日）一起吃了頓晚餐，我們有愉快的討論和交流。」彭帥也在訪談中宣布退休。
彭帥在中國奧林匹克委員會人員陪同下，在冬奧泡泡內的一間旅館告訴團隊報的兩位記者：「他（巴赫）問我有沒有考慮再上場比賽、我的規畫是什麼、我打算做怎麼等等。」
她同時表示，她從來沒有「自人間蒸發」。
法新社報導，參加過3屆奧運的彭帥，去年11月在社群媒體指控前中國國務院副總理張高麗曾強迫她維持多年不倫關係，之後一度神隱，她的安危引發大眾關切。
她告訴團隊報：「我從來沒有自人間蒸發。只是有很多人，像是我的朋友或國際奧會的人傳訊息給我，我單純無法回這麼多訊息罷了。」
「但我一直與閨蜜保持密切聯繫，我跟他們談話、回他們的電郵，我也跟WTA（世界女子職業網球協會）說過話。」
彭帥告訴團隊報，她從未指控任何人性侵她，她也把自己社群媒體上，去年11月疑似有這樣主張的發文給刪除。
國際奧會的消息來源向路透社證實彭帥與巴赫5日曾在北京會面，並說今天稍後會發布聲明。
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