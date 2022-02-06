亞洲盃女足／中華女足征戰染疫仍奮戰到最後一刻 蔡英文、賴清德臉書感謝

女子亞洲杯足球賽附加賽今天進行最終賽程，中華隊和越南隊正面廝殺，最終越南以2：1搶下勝利，奪下隊史第一張世界杯門票。蔡英文總統表示，台灣女足即使有6位選手因染疫無法上場，仍然堅持到底，和越南鏖戰到最後，這樣的拚戰精神是台灣共同的驕傲，將派遣專機到印度，讓選手、教練及後勤團隊能盡快回到台灣，好好休息。對於染疫的選手，也一定會提供最好的照顧。

蔡總統說，這是30多年來，台灣足球最接近世界杯的一次，明年的附加賽也還有機會取得世界杯的門票。非常感謝所有選手全力為台灣拚搏，也請大家一起繼續為台灣選手加油。

副總統賴清德也在臉書上指出，在印度舉行的女子亞洲杯足球賽，台灣女足部分球員因疫情無法上場，但台灣女將仍發揮實力突破困境，面對每一場凌厲的挑戰，踢出1記又1記讓人感動的好球。這趟亞洲杯的旅程中，賴麗琴對伊朗的帽子戲法、卓麗萍對菲律賓時踢出的世界波，還有蘇育萱、陳英惠對泰國時的3記好球及最後1場對越南小將蘇育萱奮力1踢，都令人深深留在心中。

賴清德說，「感謝每一位在球場上奮戰的足球女將，電視機前的國人也在為你們喝采，這些加油聲一直都會是你們的最堅實的後盾！比賽結束，就要回家了，請先好好休息，我相信這些累積的能量，將會帶給大家再次躍進的巨大力量。」