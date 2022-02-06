快訊

台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

積雪最深逾1公尺！北海道大雪 JR札幌站列車7日全面停駛

亞洲盃女足／中華隊1：2不敵越南 教練：請相信能拿到世界盃門票

中央社 / 台北6日電
中華隊下半場靠蘇育萱進球追平，全隊開心慶祝。圖／中華足球協會提供
中華隊下半場靠蘇育萱進球追平，全隊開心慶祝。圖／中華足球協會提供

亞洲盃女子足球附加賽，台灣隊今天以1比2不敵越南，教練越後和男神情凝重表示，結果令人遺憾，但進軍世界盃仍有機會，「請相信我們會拿到門票。」

2022印度女子亞洲盃附加賽，台灣隊4日賽前配合官方PCR檢測，部分主力球員呈現陽性反應、無法出賽，今天比賽僅有陳燕萍回歸名單，以17人應戰多休息一天且陣容完整的越南隊。

今天開賽第7分鐘，越南隊就靠著角球開到遠柱的頭槌入網，下半場開賽不久，蘇育萱在禁區內起腳破網，將比數追平，只是越南隊馬上反擊，長傳到禁區後，轉身勁射得手，台灣隊終場就以1比2敗北。

今天無法順利搶下世界盃門票，但進軍世界盃還沒有完全絕望，台灣隊將繼續備戰2023年初10取3紐澳女子世界盃洲際附加賽、爭取世界盃門票。

賽後記者會台灣隊教練越後和男教練神情凝重表示：「這是個令人遺憾的結果，但我相信我們已經盡了全力」。

最後兩場缺少了主力球員，越後和男提到，看到年輕球員頂上來並把握機會，有大幅度成長，也希望球迷朋友繼續支持女足國家隊，「進軍世界盃的機會還在，會更努力地準備，請相信我們會拿到門票。」

蘇育萱賽後表示，很遺憾錯失了進軍世界盃的機會，面對未來備戰洲際附加賽，盼望國內能有更完善的訓練設施與基地能進行更高品質的訓練。

今日擔任隊長的丁旗則感謝國內的球迷朋友對女足的支持，很遺憾這次沒能把門票帶回台灣，「但我們會更努力，請大家繼續支持關注我們，我們也會平安健康的回去台灣。」

中華隊

延伸閱讀

亞洲盃女足／錯失世界盃門票 中華隊：遺憾但繼續拚

亞洲盃女足／1：2輸越南 中華隊明年再拚世界盃附加賽

相關新聞

亞洲盃女足／附加賽飲恨 中華隊2度錯失世界盃門票

瞄準在2022印度女子亞洲盃直接取得明年世界盃的參賽資格，中華女足隊昨天又差了一步，在6名主將染疫缺陣下，附加賽最終戰以...

亞洲盃女足／中華女足征戰染疫仍奮戰到最後一刻 蔡英文、賴清德臉書感謝

女子亞洲杯足球賽附加賽今天進行最終賽程，中華隊和越南隊正面廝殺，最終越南以2：1搶下勝利，奪下隊史第一張世界杯門票。蔡英...

亞洲盃女足／中華隊1：2不敵越南 教練：請相信能拿到世界盃門票

亞洲盃女子足球附加賽，台灣隊今天以1比2不敵越南，教練越後和男神情凝重表示，結果令人遺憾，但進軍世界盃仍有機會，「請相信...

亞洲盃女足／錯失世界盃門票 中華隊：遺憾但繼續拚

有機會在2022印度女子亞洲盃直接取得明年世界盃的資格，中華女足隊仍差一步，今天亞洲盃附加賽最終戰以1：2敗給越南隊，得...

亞洲盃女足／1：2輸越南 中華隊明年再拚世界盃附加賽

女子亞洲盃足球賽附加賽今天進行最終賽程，中華隊和越南隊正面廝殺，中華隊只要不輸球就能搶下暌違32年的世界盃門票。中華隊開...

亞洲盃女足／對越南關鍵戰 中華隊下半場終於破門仍1：2落後

女子亞洲盃足球賽附加賽今天進行最終賽程，中華隊和越南隊正面廝殺，中華隊只要不輸球就能搶下暌違32年的世界盃門票。上半場先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。