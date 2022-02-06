亞洲盃女足／錯失世界盃門票 中華隊：遺憾但繼續拚

有機會在2022印度女子亞洲盃直接取得明年世界盃的資格，中華女足隊仍差一步，今天亞洲盃附加賽最終戰以1：2敗給越南隊，得再透過明年的洲際附加賽爭取世界盃資格，讓今天攻進唯一進球的「UU」蘇育萱直言遺憾。

「很遺憾，我們錯失了兩次機會。」第50分鐘攻破越南球門的蘇育萱說。

本屆亞洲盃是2023年紐澳女子世界盃外圍賽，因明年世界盃參賽隊伍數從24隊增加為32隊，亞洲名額也從5隊增為6隊、洲際資格賽勝出名額從1席增為2席，中華隊只要直接晉級4強就能取得世界盃資格，但關鍵8強賽中華女將和菲律賓隊纏戰到「PK大戰」吞敗。

附加賽還有一次直接前進世界盃機會，中華隊前天在7名主將缺陣下雖以3：0踢下泰國隊，今天最終戰只要不輸給越南就能搶下世界盃資格，但開賽7分鐘就讓越南把握角球機會率先破網，蘇育萱第50分鐘雖獲得吳愷晴助攻，幫中華隊扳平球數，但越南55分鐘再進球回應，最終以2：1搶下隊史第一張世界盃門票，中華隊只能透過明年初的「10搶3」紐澳女子世界盃洲際附加賽爭取資格。

中華隊日籍總教練越後和男也表示，沒能奪勝是很遺憾的結果，但選手也拚盡全力，他說：「最後兩場缺少了主力球員，但我們可以看到年輕球員頂上來並把握機會得到大幅度成長，也希望球迷朋友繼續支持女足國家隊，進軍世界盃的機會還在，會更努力地準備，請相信我們會拿到門票。」

今天擔任隊長的丁旗特別感謝國內的球迷朋友對中華女足的支持，「很遺憾這次沒能把門票帶回台灣，但我們會更努力，請大家繼續支持關注我們，我們也會平安健康的回去台灣。」