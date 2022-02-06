亞洲盃女足／對越南關鍵戰 中華隊下半場終於破門仍1：2落後

女子亞洲盃足球賽附加賽今天進行最終賽程，中華隊和越南隊正面廝殺，中華隊只要不輸球就能搶下暌違32年的世界盃門票。上半場先失球的中華隊暫時以0：1落後。

本屆亞洲盃是2023年紐澳女子世界盃外圍賽，因明年世界盃參賽隊伍數從24隊增加為32隊，亞洲名額也從5隊增為6隊、洲際資格賽勝出名額從1席增為2席，中華女足8強賽雖在「PK大戰」敗給菲律賓，但附加賽首戰克服7名主將感染新冠肺炎缺陣劣勢，以3：0擊敗泰國，在「3搶1」的附加賽取得優勢，今天碰越南奪勝或踢平都可前進世界盃。

中華女足僅在1991年參加過首屆世界盃，今年亞洲盃先在預賽大勝伊朗隊，寫下相隔19年的亞洲盃會內賽勝利，附加賽首戰再踢下泰國，離世界盃只剩最後一步。

今天中華隊仍有6名選手無法出賽，好消息是對伊朗有進球的陳燕萍即時歸隊，使中華隊能以17人碰23人都到齊的越南。

台灣時間下午3點半開踢的附加賽，開賽7分鐘越南角球開出後，周春·希·木氏（Chương Thị Kiều）就直接頭槌破網；中華隊接續也有兩次射門機會，但沒能攻破越南大門。

在下半場開賽沒多久中華隊就靠著蘇育萱破門將比數追平，但越南隨後在第55分鐘再射進一球，仍以2比1領先台灣。