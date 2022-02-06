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亞洲盃女足／中華戰越南前鋒陳燕萍歸隊 踢和就取得世界盃門票

中央社 / 台北6日電

2022年亞洲盃女子足球賽今天進行最後一天賽程，台灣女足下午將在附加賽迎戰越南隊，只要踢和，就能取得暌違32年的世界盃女足賽門票。

台灣女足隊曾經在1991年世界盃女足亮相，不過也是至今僅有的一次，今天迎戰越南隊，爭取史上第2度闖進世界盃女足的資格。

雖然有7名隊員在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測中呈現陽性反應，無法出賽，但台灣女足4日在附加賽首戰就以3比0擊退泰國，由於越南僅以2比0贏了泰國，台灣女足今天只要踢和，就可以靠著進球數的優勢，取得世界盃門票。

先前因篩檢陽性的前鋒陳燕萍今天歸隊先發上陣，多一名選手助陣。

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