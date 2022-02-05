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亞洲盃女足／台灣女足染疫出現好轉 僅剩3人有輕微症狀
中華女足近日代表我國前往印度參與「2022年亞洲盃女足賽」，即便做好嚴謹防疫措施仍不敵疫情肆虐，賽後驚傳8位球員確診。所幸經中華足協消息指出，僅剩三名球員有輕微症狀，其餘選手已無大礙。目前情況在醫療團隊控制下出現好轉，期望能在2月6日順利出賽，爭奪最後1張女子世界盃門票。
中華女足不畏印度嚴峻的疫情，在7名主力球員缺陣的情況下，仍在場上奮力一搏，以3:0擊敗泰國隊，努力不懈的精神感動全國人民，目前中華隊只要在6日與越南戰踢和就能取得晉級資格，拿下睽違32年來首張女子世界盃門票。
中華女足確診消息傳回台灣後，政府也積極安排在賽後以專機載送全體教職人員返國，並提供中華女足最妥適的醫療協助與照顧。而賽事期間，中華代表團也將提高防疫警戒，加強環境消毒、落實治療空間分流、暫停實體戰術會議等，並提供在台醫療專業遠端與隊醫、球員視訊追蹤後續情況。盼大家能為台灣女足集氣成功晉級世界盃，並且全員平安歸來。
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