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亞洲盃女足／中華隊5選手PCR陽性 2選手快篩陽性

中央社 / 台北5日電
中華女足隊。 中華足協臉書
中華女足隊。 中華足協臉書

教育部體育署今天表示，在印度參加「2022亞洲盃女足賽」的台灣代表隊，有5名選手COVID-19的PCR核酸檢測陽性、2名選手快篩陽性；預計8日前安排專機，接送所有選手包括確診者返國。

2022女子亞洲盃足球賽在印度舉行，台灣隊4日迎戰泰國隊，有7名主力缺陣，但在21歲年輕女將蘇育萱2度破網，加上陳英惠在傷停時間的自由球進球，以3比0取勝。

體育署競技運動組長藍坤田今天告訴中央社記者，根據女足代表隊回報，總共有5名選手COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢測陽性、2名選手快篩陽性；體育署會與代表隊保持密切聯繫，關注隊職員情況。

總統蔡英文昨天指示以包機或醫療專機，讓代表隊完賽後順利回到台灣。藍坤田今天說，體育署正密切與中央流行疫情指揮中心、交通部、外交部、航空公司等討論，希望能包括確診者在內的所有選手，在8日前順利運送返國。

台灣女足預計6日迎戰越南，只要踢和就能拿下睽違32年的世界盃女足賽資格，但外界擔心代表隊染疫影響上場狀況。藍坤田表示，對戰越南上場球員如何安排，涉及整體戰略、戰術規劃和執行，會尊重代表隊總教練的安排，希望能取得佳績，進而進軍世界杯。

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