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亞運培訓隊重返崗位 第3階段培訓啟動各隊陸續開訓
第19屆亞洲運動會將於今年9月10日至25日在中國大陸杭州舉行，教育部體育署於109年起整合奧運、亞運及世大運的培訓參賽實施計畫，訂定並公布「我國參加國際綜合性運動賽會國家代表隊培訓參賽實施計畫」，以持續培育各運動種類的優秀競技運動人才，並自當年度9月起正式啟動本屆亞運培訓作業，輔導國家運動訓練中心及各單項運動協（總）會辦理亞運選訓相關事宜及規劃相關後勤支援作業，全力協助選手專注備戰。
亞運的培訓期程共分為3階段實施，自111年2月1日起開始的第3階段培訓，適逢農曆春節連假期間，亞運培訓隊的教練、選手及支援人員於1月29日返家與家人團聚過年、短暫休假數天後，已提早於2月3日起陸續開訓，包括田徑、角力、空手道、舉重等隊伍的教練及選手，回到各自的崗位繼續訓練，為參加今年度的各項賽事預作準備，並積極爭取亞運參賽機會。
體育署表示，參加亞洲運動會為我國重要體育政策之一，於各賽會歷屆培訓基礎上不斷精進、推動各運動種類選手的培訓，體育署對於教練、選手及支援人員犧牲新春假期，積極提升自我競技實力及全力備戰的態度表達肯定及感謝，體育署亦偕同國家運動訓練中心及各單項協（總）會隨時提供各項行政協助及後勤支援，幫助各隊執行訓練工作，期於2022年亞運突破自我、再創佳績。
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