羽球／泰國剛實現3連冠 李洋除夕夜孤單隔離

去年除夕夜是羽球好手李洋記憶中第1次沒能和家人圍爐團聚，還來不及消化在泰國連拿3冠的他，在隔離旅館也沒有太多孤單情緒，直到年夜飯老爸一通電話，才勾起對家人的思念。

一場突如其來的病毒，改變了全世界人們的生活形態，不僅東京奧運順延一年，國際賽事也全面停擺，去年1月在泰國舉辦的2場泰國公開賽與年終總決賽，是全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，李洋與王齊麟首度出賽。

去年李洋與王齊麟締造了不可思議的3連冠，不過比賽打完後返台馬上得面臨14天的隔離，而返台後沒幾天，就是歲末年終的除夕夜，李洋與王齊麟也只能待在隔離旅館，隔空和家人團聚。

「其實出發前就有心理準備，所以也不會覺得特別悶。」李洋說，若真要說可惜，就是在泰國連續拿了3座冠軍，還來不及和家人一起分享喜悅。

本來錯過圍爐的年夜飯，也沒有覺得太難過，沒想到除夕夜老爸打電話來，隔空和李洋分享一家人在吃年夜飯的情景，「一瞬間就把我帶進那個情緒裡。」

個性早熟的李洋，自他21歲進入銀行服務後，就沒拿過家人給的紅包，反而是有賺錢的他，趁著過年拿紅包孝敬爸媽，他得意地說：「我包的都很大包，最多曾包過1個人6位數的大紅包。」

去年當李洋解隔離後返家，老爸還開玩笑地跟他說：「就算除夕夜不在，該給的紅包可不能忘。」讓他有些哭笑不得。

去年李洋與王齊麟在東京奧運拿下羽球男雙金牌，成為台灣奧運羽球隊史的第1人，他在今年1月已經實踐自己諾言，在林口買了一間房子送給爸媽「敬老」，給父母更好的生活。

李洋表示，爸媽住的老公寓已經超過30年，小小30坪的房子，擠滿了他們一家五口，他搞笑地說：「我們家在2樓，他們住久了低樓層，該讓他們看看更高的視野，換個高樓層來住住看。」