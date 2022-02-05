羽球／王子維盼創造美好回憶 年假帶家人出門衝一波

過去8年，台灣「羽球王子」王子維的過年都像在「趕場」，除夕當天收行李趕回家，最趕的一次初二又拖著行李南下訓練，今年他打算衝一波，帶家人出遊創造美好的過年回憶。

東京奧運羽球國手王子維回憶過去幾年的農曆年生活，幾乎沒有什麼記憶點，從18歲就進入國家隊的他，生活幾乎都在訓練和比賽，回家也總是蜻蜓點水，就連農曆春節連假也只有一般人的1/3左右。

王子維透露，除了年假本來就比別人短，另一方面做生意的爸媽個性務實，向來不愛過年出門，「他們覺得過年去哪裡都貴，又都是人擠人，所以過年我們幾乎都宅在家。」

近2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲全球，出國比賽返台都得面臨21天的隔離，王子維回家的頻率也從每個月1次，有時得拉長至3個月1次，去年農曆年期間，他甚至還在飯店中隔離。

王子維的媽媽才發現，原來一家子的合照這麼少，甚至全家出遊的照片也少得可憐，這讓王子維想要做出改變，「今年農曆年我想規劃一下，希望和他們一起出門走一走，也順便多拍些照片。」

去年東京奧運前夕，王子維的右腿拉傷，好不容易快痊癒，訓練時又二度拉傷，讓他有些無奈，東奧時他雖如願從小組賽出線，可惜16強淘汰賽首輪就遭遇丹麥一哥安賽龍（Viktor Axelsen），最後安賽龍一路過關斬將拿下金牌。

對於今年期許，王子維透露，希望先把身體養好，技術練好，才有在國際羽壇上繼續拚搏的本錢，他也希望今年的杭州亞運可以擺脫悲情打出佳績。