亞洲盃女足／中華隊7人確診 蘇貞昌：包機接所有隊職員返國

代表台灣參加亞洲盃的女足代表隊，今天以三比零大勝泰國，前進世界盃踏出重要一步，但賽後卻傳出多名代表隊成員確診。對此，行政院長蘇貞昌表示，他與總統會商後，決定將在賽程結束後，以包機或醫療專機方式接送台灣女子代表隊所有隊職員返國。

蘇貞昌晚間在臉書發文表示，正在印度舉行的亞足聯女子亞洲盃，台灣女足國家隊在七名球員缺陣的狀況下，今天仍拿出精彩表現，稍早以3:0力克泰國隊，周日將對上越南隊，若有打和以上的成績，就能夠進軍2023女足世界盃殿堂！稍早他已請潘文忠部長致電代表隊領隊，向代表隊的優秀表現表達恭喜與感謝。

蘇貞昌表示，由於印度疫情嚴峻，台灣代表隊數位成員檢測出COVID-19陽性案例，我與蔡英文總統會商後，決定將在賽程結束後，以包機或醫療專機方式接送台灣女子代表隊所有隊職員返國。

蘇貞昌表示，他已請防疫指揮中心指揮官陳時中、教育部長潘文忠、外交部長吳釗燮等相關部會首長，在兼顧防疫與選手的安全、舒適下，提供代表隊一切支持，盡全力照料隊職員的健康與安全。