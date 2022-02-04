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亞洲盃女足／中華隊3：0勝泰國 下場不輸前進世界盃
在8強賽於PK大戰不敵菲律賓後落入附加賽的中華女足，將與泰國與越南爭奪僅剩1張的紐澳世界盃門票，在今天首場比賽出戰泰國賽前，雖然有7名主力球員未列入出賽名單，但靠著蘇育萱梅開二度的表現，以及陳英惠在傷停加時踢進壓哨球，最終中華隊就以3：0勝出。
今年亞洲盃共將發出6張世界盃門票，其中前5張由中國大陸、南韓、日本、菲律賓以及世界盃地主澳洲拿下後，中華隊也將與泰國、越南進行附加賽來爭奪最後1張門票。
在今天首場比賽面對泰國賽前，中華隊除了前一戰就因為PCR檢測呈現陽性反應缺陣的賴麗琴外，又有陳燕萍、王湘惠、許翊筠、李綉琴、張愫心、程思瑜共計7名主力無法出賽，而泰國隊同樣有8名球員無法出賽。
開賽第14分鐘泰國自由球機會直接起腳射門，被中華隊門神蔡明容接下，而上半場泰國也多次向中華隊球門發起攻勢，不過都未能進球，反觀中華隊雖然上半場攻勢相較較少，但第44分鐘蘇育萱接獲隊友傳球後突破泰國隊後防後起腳射門進球，助中華隊首開紀錄，在上半場踢完以1：0領先。
下半場落後的泰國隊繼續展開猛攻，不過依舊未能突破中華隊球門，比賽第84分鐘，蘇育萱起腳射門踢中門楣下緣後彈進球門，個人梅開二度，比賽第93分鐘中華隊陳英惠獲得自由球機會直接射門，並且再度射破泰國球門，最終中華隊就以3：0拿下附加賽首勝。
在附加賽前兩戰比完後，二連敗的泰國已確定無緣世界盃門票，而中華隊只要6日與同戰績的越南隊之戰，至少逼和對手就能取得世界盃門票。
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