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澳網／簽證爭議 喬科維奇7到10天內出面說明

中央社 / 塞爾維亞首都貝爾格勒3日綜合外電報導
塞爾維亞網球名將喬科維奇。美聯社
塞爾維亞網球名將喬科維奇。美聯社

塞爾維亞網球名將喬科維奇在澳洲上演一場簽證大戲，最後在澳網開打前被驅逐出境，他今天呼籲大家給他一點時間，他將在7到10天內出面說明。

世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic）澳洲簽證上個月在澳洲公開賽（Australian Open）開賽前遭取消，原因是他沒打 Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。他返回塞爾維亞後相當低調，僅數次短暫露面。

他在塞爾維亞首都貝爾格勒與塞國總統武契奇（Aleksandar Vucic）召開聯合記者會表示，「我懇求大家有點耐心，在接下來的7到10天內，我將會對媒體說明，針對這起事件給予我的版本說法。」

喬科維奇沒有透露未來計畫，但感謝武契奇和塞爾維亞粉絲在這段期間對他的支持。

喬科維奇因為無法參加澳網，失去了挑戰生涯第21座大滿貫賽金盃的機會，而這項紀錄在上週末被他的對手、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）達成。

納達爾如今成為史上贏得最多大滿貫金盃的男子選手，超前喬科維奇與瑞士特快車費德瑞（RogerFederer）。

不過，根據這週稍早釋出的排行榜，喬科維奇在網球男單仍保持世界第一位置，繼續刷新358週的球王在位週數紀錄。

納達爾

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