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國際奧會主席：將在冬奧閉環與彭帥會面

中央社 / 北京3日綜合外電報導
中國女網名將彭帥。美聯社
中國女網名將彭帥。美聯社

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，他將在北京冬奧的「閉環系統」裡和中國女網名將彭帥會面。

彭帥去年11月在社群媒體指控前中國國務院副總理張高麗曾對她性侵，之後一度神隱，她的安危引發大眾關切。

北京冬奧將於4日正式揭幕，為防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取閉環管理，所有與會者的行動都受到限制。

彭帥上個月曾說，她從未指控遭到任何人性侵，發文遭到誤解。張高麗則從未就此事發言。

國際奧會過去數週與彭帥多次視訊通話，巴赫並說，計劃與彭帥在北京冬奧期間會面。

巴赫在記者會上說，「從她的解釋我們得知…她住在北京，可以自由行動，可以和家人及朋友共度時光。現在我們可以進行下一步，親自與她本人會面，了解她的安危與精神狀況。」

巴赫並表示，如果彭帥想要對她提出的指控發起調查，他會給予支持。

他說，「如果她（彭帥）想要調查，我們也會支持。但這是她的人生、她的指控。我們親自見到她後，將能更清楚她的人身安全與精神狀況。」

世界女子職業網球協會（WTA）先前表示，彭帥雖然露面，但WTA並未減緩對她健康和安全的擔憂。WTA因擔憂彭帥和其他球員的安全，已經宣布暫停在中國及香港的所有賽事。

冬奧 北京冬奧 彭帥

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