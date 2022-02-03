足球／女足搶世界盃門票 我對戰泰國有優勢

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】中華女足大年初四將迎來附加賽首戰，直取世界盃門票還有希望！女足亞洲盃會發出5張直接晉級明年世界盃的門票，其中4張已經名花有主，剩下我國、越南、泰國於附加賽三搶一。

2日越南已率先擊敗泰國，4日我國將出戰背水一戰的泰國。此役對我國優勢不小，泰國女足深受疫情打擊，前役出賽人數僅14人，若能趁其病、取其命，對後續迎戰強敵越南的氣勢會很有幫助。

搶世界盃門票賽制

本屆女足亞洲盃是2023紐澳世界盃的門票戰，扣除地主國澳洲，總計會發出5張直接晉級名額，由打進4強的中國、日本、南韓，以及日前在點球大戰險勝我國的菲律賓，搶下直接晉級門票。

8強落敗的澳洲不計算在內，剩下最後一張門票由3支8強落敗的隊伍來競爭，則是我國、泰國以及越南，3隊從大年初二開始打響捉對廝殺的附加賽搶票。若無法在附加賽搶到資格，就只剩下難度更高的洲際附加賽，屆時將會是跨洲10搶3，包含南美、歐洲、中北美的強隊都會在競爭名單內。

泰國因疫殘陣

首戰是2日由越南女足對上泰國女足，泰國身受疫情打擊，該役大名單僅填上14人，陣容全部打散，主力後場、年僅22歲的菲拉萬因為疫情無法上陣，泰國只能由邊後衛森昆代打，最後她也吞下紅牌退場，而攻擊主力、雙前鋒也都缺陣，特別是旅外球星妮爾，這位年僅24歲的高中鋒（身高175公分）披掛泰國戰袍上陣，僅20場就轟進15球。不用面對到對手球星，算是越南與中華隊的利多，該役泰國不意外以0：2敗給越南。

泰國再輸了首戰後，若想搶下門票已無退路，我國女足將在4日下午4點迎戰泰國，參考雙方歷史對戰紀錄，我國擁有1勝1平的優勢對戰（奧運女足資格賽一球小勝、友誼賽打和），考慮到陣容的完整度，我國應該更佔上風，若能擊敗這支因疫打擊的殘陣泰國，對信心與氣勢都是一大加成。

越南是強敵

由於這次附加賽是積分戰，我國女足若能擊敗泰國，最好在淨勝球數爭取優勢，在最終正面迎戰越南的比賽會更有餘裕，假如以3球差擊敗泰國，最後與越南打和，就確定能以淨勝球優勢出線，故對決泰國不只要贏、連進球數都是關鍵。

我國將迎戰的這支越南女足是聚集老中青三代的完整團隊，她們小組賽甚至還率先踢進強權中國的球門，陣中隊長黃茹、副隊長阮雪蓉、前鋒范海燕都是國際賽老面孔，年輕世代像鋒線上的阮清雅也漸露光芒，越南實力不容小覷。過去三次交手紀錄，雙方都是1勝1負1和，單場差距都僅一球，越南還因賽程優勢，會比我國多休息2天。

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