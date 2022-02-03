疫情重創門票收入 歐洲足球俱樂部損失70億歐元

歐洲足球總會（UEFA）研究顯示，COVID-19疫情導致歐洲足球俱樂部在兩個賽季期間損失70億歐元（約新台幣2202億元）。

路透社報導，頂級足球俱樂部在2021年損失約40億歐元，比前一年損失30億歐元更多。

這些損失大部分來自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下空蕩蕩的體育場館，門票收入在2020年到2021年賽季驟減88%；來自球員轉會的收入也大幅減少40%。

但歐洲足球總會主席施費連（Aleksander Ceferin）認為，隨著球迷回到場館，仍有樂觀的理由。

他說：「過去兩年經驗告訴我們的是，只有展現團結和合作，歐洲足球才能克服疫情這種攸關存亡的難關。」