疫情重創門票收入 歐洲足球俱樂部損失70億歐元
歐洲足球總會（UEFA）研究顯示，COVID-19疫情導致歐洲足球俱樂部在兩個賽季期間損失70億歐元（約新台幣2202億元）。
路透社報導，頂級足球俱樂部在2021年損失約40億歐元，比前一年損失30億歐元更多。
這些損失大部分來自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下空蕩蕩的體育場館，門票收入在2020年到2021年賽季驟減88%；來自球員轉會的收入也大幅減少40%。
但歐洲足球總會主席施費連（Aleksander Ceferin）認為，隨著球迷回到場館，仍有樂觀的理由。
他說：「過去兩年經驗告訴我們的是，只有展現團結和合作，歐洲足球才能克服疫情這種攸關存亡的難關。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言