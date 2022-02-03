快訊

直播／桃園物流、高雄旅館群聚兩地燒 指揮中心下午2時說明

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

疫情重創門票收入 歐洲足球俱樂部損失70億歐元

中央社 / 瑞士尼昂2日綜合外電報導
疫情重創門票收入，歐洲足球俱樂部損失70億歐元。 法新社
疫情重創門票收入，歐洲足球俱樂部損失70億歐元。 法新社

歐洲足球總會（UEFA）研究顯示，COVID-19疫情導致歐洲足球俱樂部在兩個賽季期間損失70億歐元（約新台幣2202億元）。

路透社報導，頂級足球俱樂部在2021年損失約40億歐元，比前一年損失30億歐元更多。

這些損失大部分來自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下空蕩蕩的體育場館，門票收入在2020年到2021年賽季驟減88%；來自球員轉會的收入也大幅減少40%。

但歐洲足球總會主席施費連（Aleksander Ceferin）認為，隨著球迷回到場館，仍有樂觀的理由。

他說：「過去兩年經驗告訴我們的是，只有展現團結和合作，歐洲足球才能克服疫情這種攸關存亡的難關。」

延伸閱讀

足球／中國男足無緣卡達世界盃 球員歸化挨批成效不佳

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運的新差事

足球／爭取世界盃門票 中華女足在亞洲盃附加賽拚了

會跑又有戲！因跑步爆紅的足球裁判 Peter Waweru

相關新聞

亞洲盃女足／台灣女足染疫出現好轉 僅剩3人有輕微症狀

中華女足近日代表我國前往印度參與「2022年亞洲盃女足賽」，即便做好嚴謹防疫措施仍不敵疫情肆虐，賽後驚傳8位球員確診。所幸經中華足協消息指出，僅剩三名球員有輕微症狀，其餘選手已無大礙。目前情況在醫療團

冬奧／穿中國隊服拍影片挨轟 國手黃郁婷：運動無國籍之分

代表台灣赴北京參加冬季奧運的滑冰國手黃郁婷，日前在個人IG上貼出一段身穿中國大陸隊隊服的影片滑冰，引發爭議。針對此事，她在臉書上發文說明衣服是中國隊的好朋友所贈，並表示「運動歸運動，沒有國籍之分」。

冬奧／黃郁婷穿中國隊服爭議 體育署不處置但要求選手注意

台灣競速滑冰選手黃郁婷因為在練習影片身穿中國隊服引發爭議，黃郁婷對此做出回應並下架影片，體育署副署長林哲宏則表示，已經特...

冬奧／潘文忠致電！轉達蔡總統、蘇貞昌關心 黃郁婷：我會謹守本心

北京冬季奧林匹克運動會明天開幕，教育部長潘文忠今天下午3時許致電冬奧國手，轉達總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的關心與打氣，並...

體育人餐飲創業／前卡巴迪國手許鈞翔烤布蕾 銅板價幸福味

店門口掛著一張卡巴迪國手證書，高雄三民區甜點店「許氏良行feat. 烤不累」老闆許鈞翔，從田徑選手到卡巴迪國手退役，二○...

體育人餐飲創業／前WSBL球員王鈺婷賣咖啡 拉花分享驚奇

從國中開始一路就讀籃球名校，曾是「小綠綠」北一女成員的王鈺婷，高中就曾設定賣咖啡的目標，夢想在去年底化為真實，鄰近高雄義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。