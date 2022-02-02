北京冬奧看門道 奪牌熱門大點兵（下）

北京冬奧將於2月4日登場，近3000位各國好手將在15種運動、109個項目競逐獎牌，冬奧官網特別整理奪牌熱門選手與隊伍，帶領觀眾看門道。

點將錄下篇聚焦於自由式滑雪、雪車（Bobsleigh）、俯臥式雪橇（Skeleton）、越野滑雪（Cross-country skiing）、跳台滑雪（Ski Jumping）、冬季兩項（Biathlon，結合越野滑雪和步槍射擊）、冰壺（Curling)、北歐混合式滑雪（Nordic Combined）。

●谷愛凌：自由式滑雪

－國籍：中國/生日：2003年9月3日

－冬奧參賽項目/專長：自由式滑雪（大跳台、坡面障礙、U型池）

－生涯獲獎紀錄：

．冬青奧會：2金1銀（2020年洛桑冬青奧會）

．世錦賽：2金1銅（2021年自由式滑雪世錦賽）

．世界杯：7金、2銀、1銅

．其他：2金1銅（2021冬季世界極限運動會）

谷愛凌為中、美混血兒，母親谷燕為北京人。谷愛凌專長自由式滑雪，曾在國際賽事短暫代表美國出賽，在2019年正式轉入中國籍。入籍中國後，在兩年內相繼奪得2021年冬季世界極限運動會（Winter XGames）、自由式滑雪世錦賽等多個項目冠軍。

谷愛凌於2021年冬季世界極限運動會上，在超級U型池和坡面障礙項目各獲1枚金牌，在大跳台空中技巧賽中拿到銅牌，這個成績寫下「首次亮相獲得最多金牌的滑雪女運動員」紀錄，被收錄進「金氏世界紀錄大全2022」。谷愛凌在2021年3月自由式滑雪世錦賽U型池項目奪冠，這是中國選手首次在世錦賽該項目上獲得金牌。

谷愛凌中、英文流利，在中國獲得高人氣支持，微博追蹤人數高達135.2萬人；她也是品牌寵兒，有多個品牌代言，經常曝光於時尚雜誌封面和時裝秀等場合。雪上運動是中國運動弱項，在這次北京冬奧上，谷愛凌被寄予奪金且創新紀錄的厚望，她也被視為可彌補中國冰雪運動弱點的希望。

● 弗里德里希：雪車

－國籍：德國/生日：1990年5月2日

－冬奧參賽項目/專長：男子雙人雪車、男子4人雪車

－生涯獲獎紀錄：

．2018年平昌冬奧男子雙人雪車金牌、男子4人雪車金牌

．13度奪得世錦賽冠軍，總獎牌15面

．6度拿下歐洲錦標賽金牌，總獎牌12面

過去3屆冬季奧運的男子4人雪車項目金牌都由不同國家抱走，但弗里德里希（Francesco Friedrich）領軍的德國4人團隊近期世錦賽的表現顯示，要想在北京冬奧勝出，就必須戰勝這支強隊。

德國在平昌冬奧的男子雙人、男子4人、女子雙人雪車項目全都奪冠。弗里德里希很可能在北京兩項賽事中擔當舵手，對德國來說是一張爭取更多榮譽的安全牌。

● 赫曼：俯臥式雪橇

－國籍：德國/生日：1992年3月5日

－冬奧參賽項目/專長：女子單人俯臥式雪橇

－生涯獲獎紀錄：

．7面世錦賽金牌，總獎牌9面

．2度歐錦賽銀牌、一次奪銅

赫曼（Tina Hermann）首度出征奧運是在2018年的平昌，以第5名作收，但由於兩屆奧運金牌、被視為有史以來奧運俯臥式雪橇最強的英國選手雅諾德（Elizabeth Yarnold）退役，赫曼被看好在北京奪金，且希望濃厚。

她在過去3屆世錦賽女子俯臥式雪橇項目都拿下冠軍，還成為4度奪得世錦賽冠軍的第一人，另也在世錦賽混合項目獲得3金。

● 里伯：北歐混合式滑雪

－國籍：挪威/生日：1997年10月15日

－冬奧參賽項目/專長：一般跳台、高跳台、團體賽

－生涯獎牌紀錄：

．冬奧：1銀（團體賽，2018年平昌冬奧）

．世錦賽：4次冠軍，共7面獎牌

．世界盃：53次登上頒獎台，36次冠軍，3次總冠軍

現年24歲的里伯（Jarl Magnus Riiber）是2018年平昌冬奧斬獲團體賽銀牌的挪威隊成員之一，2019年和2021年則在世錦賽勇奪團體一般跳台金牌和個人一般跳台金牌，並在2020/21世界盃賽季連續第3次捧回獎盃，目前狀況正熱。

● 卡拉：越野滑雪

－國籍：瑞典/生日：1987年7月22日

－冬奧參賽項目/專長：10公里自由式、15公里混合兩項、4x5公里接力

－生涯獎牌紀錄：

．冬奧：3金（2010年溫哥華冬奧10公里自由式；2014年索契冬奧4x5公里接力賽；2018年平昌冬奧15公里混合兩項）、6銀

．世錦賽：3次世界冠軍，共13面獎牌

．世界盃：59次登上分站賽頒獎台，12次冠軍

卡拉（Charlotte Kalla）在2018年平昌冬奧抱回4面獎牌（包括15公里混合兩項金牌），生涯囊括9面奧運獎牌，成為瑞典史上最成功的女子越野滑雪運動員。已35歲的卡拉暗示2022北京冬奧將是她最後一次奧運征戰，期待再添獎牌晉身傳奇之林。

● 廷內斯鮑伊：冬季兩項

－國籍：挪威/生日：1993年5月15日

－奧運項目/專長：男子20公里個人、男子4x7.5公里接力、混合接力賽

－生涯奪牌紀錄：

•冬奧：1金（2018年平昌冬奧20公里個人賽）、2銅（2018年平昌冬奧混合接力、4x7.5公里接力）

•世錦賽：12個世錦賽冠軍，世錦累計24面獎牌

•世界盃：104次登上領獎台、64個分站賽冠軍、7個單項冠軍、3次總冠軍

過去3個世界盃賽季，廷內斯鮑伊（JohannesThingnes Boe）一直是冬季兩項的佼佼者，自2018年平昌冬奧以來，他還斬獲9個世錦賽冠軍。憑藉過去幾年的赫赫戰功，本屆北京冬奧他肯定是多面金牌的大熱門。

● 高梨沙羅：跳台滑雪

－國籍：日本/生日：1996年10月8日

－奧運項目/專長：一般跳台與高跳台

－生涯奪牌紀錄：

•冬奧：1銅（2018年平昌冬奧一般跳台）

•世錦賽：2013年世錦賽冠軍（團體混合一般跳台），累計7面世錦獎牌

•世界盃：109次登上個人賽領獎台、60次奪冠、4次年度總冠軍

日本名將高梨沙羅年紀輕輕，但在跳台滑雪已取得兩項偉大成就。4奪世界盃年度總冠軍是女子跳台選手的一項紀錄，還保有所有選手中最多的世界盃60次奪冠紀錄。已參加過兩屆冬奧的她在2020-21世界盃賽季年終總排名位居第2，無疑也是本屆的獎牌熱門選手。

● 瑞典冰壺隊

－男子奪牌紀錄：

•冬奧：2銀（1924沙木尼冬奧和2018年平昌冬奧）、1銅（2014年索契冬奧）

•世錦賽：10個世錦賽冠軍

－女子奪牌紀錄：

•冬奧：3金（2006年杜林冬奧、2010年溫哥華冬奧、2018年平昌冬奧）；1銀（2014年索契冬奧）、1銅（1998年長野冬奧）

•世錦賽：8個世錦賽冠軍

瑞典近年開始主宰冰壺運動，無論冬奧或世錦賽都取得佳績，瑞典女子冰壺隊3次贏得冬奧金牌更高居各國之冠。男子冰壺2021年世錦賽完成三連冠，這次將問鼎隊史首面冬奧金牌。