坐擁超級盃7冠 NFL傳奇四分衛布雷迪IG宣告退役

中央社 / 洛杉磯1日綜合外電報導
NFL傳奇四分衛布雷迪IG宣告退役。圖擷自布雷迪（Tom Brady）Instagram
NFL傳奇四分衛布雷迪IG宣告退役。圖擷自布雷迪（Tom Brady）Instagram

職業美式足球聯盟NFL超級巨星、咸認是史上最佳四分衛的布雷迪（Tom Brady）今天宣告退役，為他生涯輝煌的22個賽季正式劃下句點。

法新社報導，效力坦帕灣海盜（Tampa BayBuccaneers）、現年44歲的布雷迪在社群媒體Instagram上宣布退休

拿過7次超級盃（Super Bowl）冠軍、5次超級盃MVP的布雷迪表示，他認定自己無法再繼續維持「求勝決心」，決定離開這項運動。

布雷迪寫道：「我一直認為美式足球需要『放手一搏』，你如果沒有百分百的求勝決心，就不會勝利，而我非常熱愛比賽勝利。」

「我每一天都面臨能讓我發揮最大潛能的身心和情緒挑戰。」

「要我寫下這段話很難，但我要說了：我不會再做出那種求勝決心了。」

「我愛我的NFL生涯，現在是時候把我的時間和精力花在其他需要我注意力的事情上。」

體育運動頻道ESPN日前引述多名消息人士報導布雷迪即將退休，過去3天此事引發熱議。如今布雷迪做出上述聲明，平息一切相關臆測。

超級盃 坦帕灣海盜 NFL

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