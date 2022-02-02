誰說零食不能健康吃？做到這幾項就能兼顧健康與美味

文/楊哲雄

營養師大家都喜歡吃零食！近年來因為疫情影響，大家越來越需要零食，購買方便、善於保存，更是撫慰心靈的重要角色。根據全球知名的哈裏斯調研（The Harris Poll）2020 年發布的「零食現況報告」，發現全球約有一半的成年人在疫情期間吃零食的數量比過去多了許多，且有 52% 的人覺得零食是疫情期間的救星、69％ 的人靠零食來度過艱難的一天。但要怎麼在吃得健康吃得少負擔呢？讓營養師分享帶你開心吃零食的關鍵！

營養師挑選零食2技巧，兼顧美味與健康

挑選使用氣爆、氣炸的零食，減少熱量與油脂

・狂吃零食的同時，我們最在意的依舊是健康問題在零食食用量大幅增加的同時，仍有 74% 的人認為吃零食最重要的是「一定要兼顧健康」，而台灣近年來的飲食趨勢「少加工、挑選優質原物料、符合標章認證」等等也都是因應健康概念而生的主張，因此吃得美味也吃得少負擔，可以說是近年來最重要的趨勢！我們的刻板印象都覺得零食是高油、高熱量的食物，但很大的原因是過去零食多以油炸方式來增加食材美味、爽脆口感以及去除水分達到能長時間保存的目的。但近年來加工技術越來越成熟，許多產品開始使用氣爆、氣炸的方式製成。

不僅在過程中可以減少用油量、降低熱量，也能做出同樣蓬鬆、爽脆的口感，也因此讓零食吃起來更加的無負擔。

主成份挑選原型食物，吃進更多營養

這樣吃更營養！營養師推薦吃零食2秘訣

搭配豆漿或鮮奶，增加補足感，補充營養！