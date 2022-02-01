冬奧／我參加北京冬奧開幕式 入場序將在中國香港之前

中華代表團決定派員出席4日的北京冬奧開幕典禮，參與的隊職員尚未確定，但據了解，開幕典禮的入場序將與2008年北京奧運相同，在日本代表團後進場，但因當時排在我之後的中非代表團沒有出席冬奧，接在我之後的是中國香港代表團。

北京奧運，我以「中華台北」代表團的名稱進場，承辦的北京奧運籌備會以簡體中文作為進場排序，當時我是第24個進場的代表團，在日本之後，中非之前，中非後是中國香港。日前相關單位曾討論開幕典禮的入場序，主要是中非沒有選手參加冬奧，對我之後接中國香港有些顧慮，但這入場序與北京奧運相同，國際奧會希望我方不必過度聯想。

冬季奧運的規模不如夏季奧運，發展冬奧競賽大約137個國家及地區，中華奧會表示，因北京奧運就是採取這樣的進場序，雖然相隔14年，但這樣安排並沒有任何政治動作。

國際奧會獲知我不參加北京冬奧開閉幕典禮，上月29日開始與中華奧會聯繫，中華奧會副主席蔡賜爵表示，國際奧會對於奧林匹克憲章的涵義進行詳細的解釋說明，要求所有國家奧會應遵照奧林匹克憲章履行參與奧運會的相關責任，包含參加相關典禮。

至於體育署上月28日宣布因防疫與航班的因素不參加北京冬奧開閉幕典禮，國際奧會針對防疫有詳細說明，也認為北京冬奧籌備會對於本次冬運會在防疫上所做的周全準備，以確保賽會的安全舉辦，強調中華代表團得以在冬奧期間的閉環式賽事泡泡內安全運作（包含相關典禮活動）。至於航班因素，國際奧會也表示會全力協助，讓隊職員可以安全抵達北京。

針對中華奧會決定調整規畫，配合派員參加開閉幕典禮，體育署表示予以尊重，並請中華奧會應在兼顧防疫以維護我國選手參賽權益及平等參與國際體育組織活動原則下，圓滿規畫辦理本次組團參賽相關事宜。體育署並重申依往例我官員不出席，但也呼籲國際奧會，應落實各會員國遵守奧林匹克憲章規範之要求，切勿有政治因素干擾打壓矮化我地位或不當稱我之行為發生。