我代表團參加北京冬奧開閉幕式 體育署盼勿有矮化行為

有關中華奧會近日多次接獲國際奧會通知，並調整規劃派員參加2022年北京冬奧開閉幕式，體育署尊重並希望平等參與國際體育組織活動原則下，圓滿參加本屆冬奧。

一、針對中華奧會基於國際奧會近日數度聯繫並提供詳盡說明，爰決定調整規劃，配合政策派員參加開閉幕式之決定，予以尊重，已請中華奧會應在兼顧防疫以維護我國選手參賽權益及平等參與國際體育組織活動原則下，圓滿規劃辦理本次組團參賽相關事宜。

二、體育署重申，有關代表團組成的成員，依過往冬奧我官員多不出席之前例，政府仍不派官方代表出席，僅由中華奧會率團赴陸，並辦理我選手體育競賽相關事務及生活照顧服務等事宜，以維護我選手權益。

三、體育署同時呼籲國際奧會，應落實各會員國遵守「奧林匹克憲章」規範之要求，切勿有政治因素干擾打壓矮化我地位或不當稱我之行為發生，而政府有關單位也會做好各種突發狀況的應變準備維護權益。