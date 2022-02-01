足球／爭取世界盃門票 中華女足在亞洲盃附加賽拚了

差一歩在2022年印度女子亞洲盃踢進4強並取得世界盃門票的中華女足隊，將在亞洲盃附加賽爭取明年世界盃參賽資格，出席今天記者會的女足隊長王湘惠表示：「對於爭取進入世界盃非常有信心，看到台灣很多人開始關注我們，讓選手們士氣高漲，下兩場比賽我們會表現得更穩定且強勢。」

今年亞洲盃同時也是2023年紐澳女子世界盃資格賽，由於2023年世界盃擴編參賽名額，從24隊增為32隊，亞洲名額從5隊增為6隊，洲際資格賽勝出名額也從1席增為2席。換言之，若中華女足能順利闖進亞洲盃前6強，就篤定進軍世界盃，即使是最後第7、8名，也有機會透過附加賽爭取世界盃的門票。

中華女足在分組賽階段以小組第二出線晉級8強。8強戰對上菲律賓隊，雙方拚戰至PK大戰，中華女足才以3：4惜敗，後續將與越南、泰國隊進行附加賽，附加賽第一名可直接獲得世界盃門票。

對於台灣球迷朋友為女足表現感動，中華隊總教練越後和男在記者會上表示：「大家都有感受到台灣球迷朋友的支持，自己也很感動，我們會讓球迷朋友知道我們是有能進入世界盃的實力，也希望我們的奮戰精神能帶動台灣足球發展。」

隊長王湘惠也提到昨天除夕夜大家在飯店透過視訊吃年夜飯，大家還領到中華足球協會理事長邱義仁準備的紅包，在異鄉過年的大家有了年味稍微放鬆了心情。

中華女足隊將在台灣時間4日下午4點進行附加賽首場面對泰國隊，前次雙方曾在2020年的東京奧運資格賽交手，當時中華隊以1：0獲勝。6日下午出賽越南隊，兩場都獲勝就取得世界盃門票。