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亞洲盃女足／亞洲盃附加賽拚世界盃門票 台灣女足展現信心

中央社 / 台北1日電
2022女子亞洲盃足球賽在印度舉行，台灣女足代表隊將在4日下午進行附加賽首場面對泰國，對於爭取進入世界盃，女足隊長王湘惠（左）及教練越後和男（右）1日出席記者會，王湘惠表達相當信心。圖／中央社（中華女足提供）
2022女子亞洲盃足球賽在印度舉行，台灣女足代表隊將在4日下午進行附加賽首場面對泰國，對於爭取進入世界盃，女足隊長王湘惠（左）及教練越後和男（右）1日出席記者會，王湘惠表達相當信心。圖／中央社（中華女足提供）

台灣女足代表隊將在4日下午4時進行附加賽首場面對泰國，對於爭取進入世界盃。女足隊長王湘惠今天表達相當信心，她說，選手們士氣高漲，相信在未來兩場比賽會表現得更穩定且強勢。

台灣女足在小組賽階段以小組第二出線晉級8強。8強戰對上菲律賓，雙方拚戰至PK大戰才以3:4惜敗，後續將與越南、泰國進行小組附加賽，附加賽第1名可直接獲得世界盃門票。

台灣女足出戰2022印度女子亞洲盃附加賽賽事，下午舉行賽前記者會。女將們在台灣時間4日下午4時進行附加賽首場面對泰國，前次雙方曾在2020年的東京奧運資格賽交手，當時中華隊以1:0獲勝。隨後在6日下午3時30分出戰越南。

對於台灣球迷朋友為女足表現感動，總教練越後和男在記者會上表示，「有感受到台灣球迷朋友的支持，自己也很感動，我們會讓球迷朋友知道我們有能進入世界盃的實力，也希望我們的奮戰精神能帶動台灣足球發展。」

時逢農曆過年仍奮力為台灣爭取世界盃門票，女足隊長王湘惠說，「對於爭取進入世界盃非常有信心，看到台灣很多人開始關注我們，讓選手們士氣高漲，下兩場比賽我們會表現得更穩定且強勢。」

王湘惠也提到昨天除夕夜大家在飯店透過視訊吃年夜飯，大家還領到中華足協理事長邱義仁準備的紅包，在異鄉過年的大家有了年味稍微放鬆了心情。

提到泰國隊陣中球員皮薩邁頌賽也是效力於台灣木蘭聯賽台中藍鯨隊，是否能幫助泰國隊，出席記者會的隊長Makris認為多少會有一些助益，但她也說，同樣對手也會知道我們的風格，「主要還是要踢好自己的體系與戰術」。

本屆亞洲盃同時也是2023年紐澳女子世界盃外圍賽，由於2023年世界盃擴編參賽名額，從24隊增為32隊，亞洲名額從5隊增為6隊，洲際資格賽勝出名額也從1席增為2席。換言之，若台灣女足能順利闖進亞洲盃前6強，就篤定進軍世界盃，即使止步7、8強，也有機會透過附加賽爭取世界盃門票。

中華足協

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