台中推動「酷運動、酷城市」好成績 展望新年虎虎生風

台中市長盧秀燕積極打造「酷運動、酷城市」，鼓勵基層運動選手，提高選手培訓獎助金及激勵金，創下在全民運動會勇奪三連霸總統獎；連二屆全國運動會榮獲第三名行政院長獎，創縣市合併以來最佳成績；2020東京奧運台中子弟兵楊勇緯勇奪銀牌、林真豪首次出戰奧運創歷史最佳紀錄；去年台中包辦全國運首面電競雙金、男籃創紀錄勇奪首金等傲人成績。

台中市運動局長李昱叡指出，台中推動運動發展不遺餘力，盧秀燕市長上任以來，持續挹注預算與資源支持，台中市代表隊繼108年全運會榮獲154面獎牌，110年全運會續奪45金70銀52銅，總獎牌數增加來到167面獎牌，兩屆總計頒發達1億5185萬元獎金；108年全民運動會台中更展現運動實力，勇奪57金51銀46銅，創下三連霸歷史紀錄。盧秀燕更頒發高達7496萬元獎金，鼓勵為台中爭取榮耀的選手及教練們再創高峰。

李昱叡表示，台中運動成績傲人，特別感謝台中市體育總會各單項運動委員會、全國相關單項運動協會、民間體育運動團體、企業及學校等共同合作，支持台中展現亮眼成績，未來市府將持續支持辦理運動組訓、研習、賽事及相關活動，支持教練及選手訓練及參賽資源，打造優質的運動環境，厚植台中運動實力。

運動局指出，台中運動好手持續在國內強手中脫穎而出，代表我國參加2020東京奧運的國手，包含柔道男神楊勇緯、女將林真豪、自由車一哥馮俊凱、我國首位參加輕艇女將張筑涵、台灣挑戰奧運舉重無限量級謝昀庭、游泳健將王星皓、田徑「跨欄王子」陳傑等人均表現亮眼。

運動局表示，為提升運動風氣，台中全力支持在地準職業與職業球隊，各隊戰績大放異彩，包括職棒中信兄弟隊2021年勇奪暌違11年隊史總冠軍，是以台中為主場以來，第一座總冠軍；台中藍鯨女子足球隊勇奪「2021台灣木蘭足球聯賽」冠軍；台中太陽神男子排球隊奪企排聯賽7連勝，締造中斷台電男排隊連勝紀錄；PLG職籃聯盟的福爾摩沙台新夢想家籃球隊戰績優異，躍升聯盟排名第一；T1職籃聯盟的台中葳格太陽隊喜迎近期五連勝等，均展現佳績。