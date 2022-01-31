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大年初一估出遊人潮湧現 國道「8大地雷路段」出爐

大坂直美排名跌至85 日媒認仍是最強非種子選手

中央社 / 東京31日綜合外電報導
日本網球好手大坂直美。 新華社
日本網球好手大坂直美。 新華社

前世界女網球后大坂直美世界排名從14名大幅跌落到85名，主因去年澳網積分歸零所致。不過，日媒報導，考量到大坂的實力與實際成績，仍可說是「史上最強非種子選手」。

日本電視台報導，24歲的大坂全球排名跌到85名，主要是去年在澳網奪冠取得的2000積分歸零，讓她的年度積分從2696大幅減少到826。

目前日本選手全球排名最高的是土居美咲，以926積分排名72。

日本放送協會（NHK）報導，大坂今年在澳網遭淘汰後曾說，自己不太在意全球排名，只要這一年能以目前的狀態繼續打球的話，排名該上升時就會上升。

東京體育網報導，世界女子職業網球協會（WTA）今天公布最新排名，大坂從14名大幅跌落到85名。這是大坂在4大滿貫賽奪冠前的2018年2月以來，全球排名再度跌出前50名。

雖然只看排名順位下滑不免有點悲觀，但從大坂2021年大多時間都在休養的角度來看，這樣的結果也可說是理所當然。

大坂在2021年5月法網後公開自己為「憂鬰狀態」所苦，之後就暫離網壇；雖然出賽同年7月舉行的東京奧運，但美網遭淘汰後也表明「可能暫時不會打球」。

不過，從另一個角度來看，美國經濟雜誌富比世所公布的女性運動員年收入，大坂以約5730萬美元高居榜首。

大坂的收入不光來自賽事獎金，還有法國高級名牌、知名運動品牌、航空公司、汽車及化妝品等廠商的高額贊助，「身為職業選手來說，大坂可說是壓倒性的成功者」。

如果從近一年拿下的14勝來看，每一勝大概為大坂帶進約4億7260萬日圓收入。

報導指出，雖然大坂失去種子選手身分，但考量到她的實力與實際成績，仍然可以說是「史上最強非種子選手」。

澳網 美網 大坂直美

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