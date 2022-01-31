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大年初一估出遊人潮湧現 國道「8大地雷路段」出爐

北京冬奧相關確診數攀升 俄選手檢測陽性無緣出賽

中央社 / 北京31日綜合外電報導
因應即將於2月4日開幕的北京冬奧，早前曾出現疫情的北京市海淀區，近日對區內從事冷鏈、快遞等工作的重點人群全面進行核酸檢測。新華社
因應即將於2月4日開幕的北京冬奧，早前曾出現疫情的北京市海淀區，近日對區內從事冷鏈、快遞等工作的重點人群全面進行核酸檢測。新華社

北京冬季奧運會即將登場，過去的4天裡，中國在涉奧人員中檢測出約119例COVID-19個案，當局實施「閉環」泡泡，以將參與者、工作人員和媒體，與公眾隔離。

主辦方表示，與北京冬奧有關者中，30日新增37起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，29日則有34例，大多數都是抵達機場後檢測出的。

來自俄羅斯的冬季兩項（Biathlon）選手瓦斯內佐娃（Valeria Vasnetsova）今天表示，她在抵達北京後，兩次COVID-19檢測呈陽性，「不幸地，我的奧運夢將仍只是個夢」。

30日抵達機場時檢測呈陽性的28人中，有8名為運動員或代表隊官員。

2月4日至21日舉行的北京冬奧將有約3000名運動員以及教練、官員、裁判、協會代表和媒體參與。

在「閉環」泡泡之下，奧運相關人士將乘坐官方交通工具，在住宿地點和奧運場館之間移動，但他們將無法在公共場所自由行動。

世界許多國家選擇與病毒共存，但中國堅持「清零」政策，取消近所有國際航班。奧運參與者必須乘坐包機直飛北京。所有北京冬奧參加人士，包括媒體和工作人員，每天都要接受檢測。

另外，來自奧地利的世界頂尖跳台滑雪（SkiJumping）好手克雷默（Marita Kramer）在抵達北京前檢測呈陽性，她因此重新安排啟程時間，以盼如期健康出賽。

20歲的克雷默在奧運前夕、出戰跳台滑雪世界盃期間確診，不過，她未出現症狀，隊友也無人檢測呈陽性。

冬奧 羅斯

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