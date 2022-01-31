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棄田徑轉雪橇 林欣蓉圓夢站上冬奧舞台

中央社 / 台北31日電
新北的選手林欣蓉從田徑轉戰雪橇運動，以世界總排第33順位拿到2022冬季奧運入場券。 圖／新北市體育處提供
新北的選手林欣蓉從田徑轉戰雪橇運動，以世界總排第33順位拿到2022冬季奧運入場券。 圖／新北市體育處提供

因為喜歡跑步，所以林欣蓉加入了田徑隊，卻因渴望站上運動員的最高殿堂奧運，她選擇放棄了田徑轉戰雪橇，今年北京冬奧是她當年一場豪賭後，所得到最甜美的回報。

現年23歲的林欣蓉來自新北市，小學5年級開始參加田徑隊，一練就是近10個年頭，談起過去的田徑生涯，她苦笑說：「我什麼項目都練過，無論是短、跳、擲。」

每個運動員都有一個奧運夢，林欣蓉也不例外，她曾在臉書上透露，在當田徑選手時，自己心願排行榜上的第1名就是參加奧運，「在開始接受正規訓練後，才發現這個夢想對運動選手其實是遙不可及」。

為了圓夢，林欣蓉毅然決然地決定轉項發展，也選了冬奧正式比賽項目的雪橇，不過台灣處在亞熱帶地區，既不會下雪更沒有雪，訓練、比賽都是問題，但她憑著一股腦的熱血與毅力堅持了下來。

林欣蓉承認，雪橇在台灣就是個冷門運動，就連家人一開始也不知道她在練什麼，仍全心全意地支持她，而她的努力也讓企業看到，開始願意投入資源與贊助。

正當一切看起來都朝好的方向發展，林欣蓉卻跌了一跤，她與平昌冬奧擦身而過，她沒被擊倒，因為她本來就知道這條路不好走，4年後她站在北京的土地上，2月7日她將站上賽道，迎戰生涯中的第1次奧運。

在得知取得奧運入場券當下，林欣蓉在臉書上發文感謝所有幫助過她的貴人，但在最後她則感性地寫下，「感謝我自己6年來的堅持，無論路上有多少荊棘，多少次傷痛，多少質疑都挺身而過，期許在北京冬季奧運我能夠奪得個人及台灣雪橇的最好佳績，為台灣爭光」。

田徑 冬奧

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