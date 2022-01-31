亞洲盃女足／PK大戰飲恨 中華隊錯過4強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華女組亞洲盃8強賽碰菲律賓，下半場攻破球門扳平後球員相擁慶祝。圖／中華足球協會提供
中華女組亞洲盃8強賽碰菲律賓，下半場攻破球門扳平後球員相擁慶祝。圖／中華足球協會提供

中華女足隊挑戰暌違32年的世界盃門票還要再等等，今天晚上寶島女將在亞洲盃8強賽和菲律賓隊一路纏戰到延長賽仍踢平，兩隊進入「PK大戰」，前5點踢完仍戰平，最終戰到第六點飲恨，許多女將都落下遺憾淚水。

中華隊雖無緣晉級亞州盃4強，接續仍有機會爭取直接晉級世界盃的資格。

本屆亞洲盃是2023年紐澳女子世界盃外圍賽，因明年世界盃參賽隊伍數從24隊增加為32隊，亞洲名額也從5隊增為6隊、洲際資格賽勝出名額從1席增為2席，若中華女足闖進亞洲盃6強，就能前進世界盃，即使未進6強，仍可透過附加賽爭取世界盃門票。

中華隊1999年首闖亞洲盃4強後就不曾再闖4強之林，今年靠前一場5：0大勝伊朗，拿下相隔19年的亞洲盃會內賽勝利，並以小組第2晉級8強。今天面對有17名旅外球員的菲律賓，上半場兩隊都沒進球，但下半場進行沒多久，菲律賓克扎達（Quinley Quezada）第49分鐘就攻破球門，助隊取得1：0領先。

過去5度交手都是勝家的中華隊，82分鐘卓莉萍「世界波」攻破球門左上底角，個人第2顆國家隊進球助隊扳平；接續雙方都沒再有進球，比賽進入延長賽。

延長賽兩隊仍沒建樹，歷時120分鐘後進入PK大戰，這也是今年亞洲盃首場進入PK的8強賽。

中華隊第一點由隊長丁旗操刀，第二點由「八萬」王湘惠負責，第三點陳英惠也順利將球送入球門，加上中華隊旅日門將程思瑜擋下菲律賓第三點，中華隊取得3：2領先。

中華隊第四點許翊筠雖踢中左邊立柱，但程思瑜再擋下菲律賓第四點，不過第五點蘇芯芸的的射門被擋下，菲律賓第五點門將也將球送進門，3：3進入「加踢」。

第六點中華隊由卓莉萍操刀，她的起腳再被擋下，程思瑜也沒能再擋下菲律賓的六點，只能仰躺在草地上，吞下3：4落敗的結果。

中華女足前一次參加世界盃要回溯至1991年首屆賽事，今天雖沒能直接晉級，接續仍有機會挑戰暌違32年的世界盃資格。

中華女組亞洲盃8強賽碰菲律賓。圖／中華足球協會提供
中華女組亞洲盃8強賽碰菲律賓。圖／中華足球協會提供
中華女組亞洲盃8強賽碰菲律賓。圖／中華足球協會提供
中華女組亞洲盃8強賽碰菲律賓。圖／中華足球協會提供
中華女組亞洲盃8強賽碰菲律賓，下半場攻破球門扳平後球員相擁慶祝。圖／中華足球協會提供
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