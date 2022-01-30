亞洲盃女足／贏了就進世界盃！中華今晚戰菲要敲開夢想大門

中華女足睽違32年挺進世界盃僅差最後一勝！我國女足代表隊台灣時間今晚10點將在亞洲盃八強賽碰上菲律賓，若能贏球，就能自1999年後首闖亞洲盃四強，並重返2023年紐澳世界盃足球賽。

本屆中華女足在亞洲盃小組賽首戰以0：4敗給中國，第二戰東道主印度因隊內染疫人數過多被取消資格，第三戰在賴麗琴的「帽子戲法」下以5：0大勝伊朗，中華女足終於拿下相隔19年在亞洲盃會內賽的勝利，確定以小組第二晉級八強。

中華女足將在台灣時間今晚10點的八強賽強碰菲律賓，雙方前一次交手是在2019年的東京奧運資格賽，當時中華隊以4：2逆轉勝，不過現今的菲律賓陣中有超過2/3的球員具旅外經驗，實力已大幅提升，雙方交手勢必精彩可期。

本屆亞洲盃同時是2023年紐澳女子世界盃外圍賽，而我國女足前一次參加世界盃得回溯至1991年首屆賽事，又因為明年的世界盃參賽名額由24隊擴編為32隊，亞洲名額從5隊增為6隊，洲際資格賽勝出名額也從1席增為2席，因此若中華女足順利闖進亞洲盃六強，就確定能「踢」進世界盃，即使未進六強，仍可透過附加賽爭取世界盃門票。