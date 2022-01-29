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日本女子田徑兩紀錄保持人 福島千里宣布引退

中央社 / 東京29日綜合外電報導

日本女子田徑100公尺及200公尺項目紀錄保持人、33歲的「短跑女王」福島千里，今天透過視訊方式舉行記者會宣布引退。

日本產經新聞和日刊體育報導，福島回顧過往說，從小學4年級開始參與田徑至今已23年，除了父母外，一路上支持鼓勵她的人不勝枚舉，讓她始終充滿感謝，能在夢想的奧運出賽，並挑戰各項賽事，「是幸福的比賽人生」。

福島出身北海道，長期笑傲日本女子短跑界，被日媒稱為田徑界「短跑女王」，並從2008年北京奧運起連續出賽3屆奧運。

她在2010年4月以11秒21締造日本女子100公尺項目紀錄，接著在2016年6月以22秒88創下日本女子200公尺項目紀錄，並曾8度在日本錦標賽的女子100公尺及200公尺項目奪冠。

福島在2016年里約奧運後多因傷所苦，最後無緣出賽東京奧運。

她說，「這幾年有過艱苦的賽季，比起做自己想要的練習，只能做自己能做的練習」，無法做許多自己想要的訓練，遂在2021年9月舉行的日本實業團對抗錦標賽後決心引退。

談到未來，福島說，將以企業大使身分從事讓孩子們知道運動樂趣及感動的活動，「希望能傳達給大家跑步的樂趣與喜悅」，積極地面對新挑戰。

田徑 里約奧運

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