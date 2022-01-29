i運動資訊過年送紅包 體育署邀民眾投資肌肉存摺

告別牛年所有苦，歡迎虎年好舒虎，體育署「i運動資訊」LINE官方帳號（ID:@isports）搶先送幸福，只要在過年期間留意訊息貼文，除可獲得正確運動知能，更有機會抽中超過100份的超商禮券。

近年新冠疫情在全球延燒，民眾減少了戶外運動機會，但提高了在家運動的比例，根據110年運動現況調查顯示，我國參與運動人口仍維持8成以上，其中規律運動人口較109年(33%)增加0.9%，顯見運動能提升免疫力的觀念已深植民眾心中。

體育署鼓勵大家過年期間維持運動好習慣，同時提醒，過年期間遊憩走春，或於場館運動時，須做好個人衛生防護並保持安全社交距離，若平日無運動習慣者，適逢虎年到來，福虎生風賜勇氣，踏出第一步，開始實踐運動健身快樂人生的目標。體育署「i運動資訊」LINE官方帳號在線上持續陪伴大家，以淺顯易懂的圖文，提供正確、有效及實用的運動資訊，讓運動融入生活日常，且一併提升參與運動的品質。

今年「i運動資訊」LINE官方帳號特別建置「生龍活虎專區」，彙整民眾過年期間因長時間不正確姿勢而產生的症狀，例如久坐造成肩頸痠痛、煮菜大掃除導致手腕不適、大魚大肉影響腸胃功能等，以「懶人包」方式整理，提供民眾相對應的運動緩解妙招。另外配合年節，也推出線上好友互動活動，發布3款電子賀卡相框，在LINE中簡單動手做即可傳遞給親朋好友拜年。

新年期間，除了加好友賺紅包外，體育署也邀請民眾一起投資自己的「肌肉存摺」，透過運動鍛鍊肌肉，減緩肌肉流失速度，以提升行動力、保護力及生活品質。教育部次長林騰蛟表示，「虎」是強壯威武的象徵，也是代表吉祥與平安的瑞獸，體力即是國力，希望民眾新的一年能持續維持運動好習慣，祝福大家生龍活虎笑常開，國泰民安事圓滿。