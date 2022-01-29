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國手隔離生活／國訓隔離與世隔絕 陳思羽不知實聯制

中央社 / 台北29日電
桌球女將陳思羽因在國訓中心與世隔絕，出關後自爆糗事，首次去超商，爸爸從後面追趕提醒才知道要實聯制，讓爸爸難以置信。 聯合報系資料照
桌球女將陳思羽因在國訓中心與世隔絕，出關後自爆糗事，首次去超商，爸爸從後面追趕提醒才知道要實聯制，讓爸爸難以置信。 聯合報系資料照

桌球女將陳思羽去年在國訓中心過著「與世隔絕」生活，直到東京奧運返台結束隔離，才踏上街頭，她自爆糗事，首次去超商，爸爸從後面追趕提醒才知道要實聯制，讓爸爸難以置信。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球後，陳思羽從2020年10月出征在中國舉行的桌球世界盃經歷首次隔離，到後來的東京奧運、亞錦賽、世錦賽，國內、外隔離經驗至少累積達6、7次，也讓她自有一套隔離期間必備清單。

「因為在一個環境待久，吃東西都在房間，空氣都會變得很糟糕。」陳思羽後來除了會準備小型空氣清淨機、除塵蟎機外，也會請親友將枕頭、床單、棉被一同寄到防疫旅館。

一次次隔離經驗，陳思羽看似逐漸習慣隔離期間的生活節奏，但睡覺和送餐時間不太一致，也讓她有點困擾，她後來想出解決辦法，直接跟旅館取消部分餐點、改訂外送，隨時都能吃到熱騰騰食物。

「在（防疫旅館）裡面吃到自己喜歡食物很重要。」陳思羽在飲食方面不輕易妥協，她強調，「在裡面被關，已經很悶了，還要吃冰冷食物，對我來說心情就會不是很好」。

由於罹患僵直性脊椎炎，讓陳思羽相當重視自身飲食均衡，有時候出國時會到飯店附近超市買菜下廚，而她在隔離期間特別準備小型快煮鍋，透過從外送平台上購買火鍋湯底、醬料、青菜、肉，在房內也能享用個人鍋。她笑說：「其實也可以點煮好的小火鍋，但因為在防疫旅館時間太多了，自己弄可以耗一點時間。」

從國外返台隔離，有些人多少會遇到調整時差的困擾，但陳思羽卻不擔心，「對我來說隔離比別人輕鬆一點，我睡眠時間很長，一睡就十幾個小時，哪怕晚間10時多就寢，我也是可以睡到隔天中午12時」。

去年在東京奧運前，國內疫情突然升溫，位於高雄的國家運動訓練中心為降低染疫風險，一度頒布「禁足令」，禁止所有選手、教練休假外出，陳思羽過著另類隔離生活，國訓中心大門一步未出，她回憶起那段日子，「連便利商店都沒出去過」。

陳思羽征戰東京奧運後返台，好不容易結束隔離，她透露，去年8月底第一次出門到超商買東西時，「我爸就在後面衝過來，跟我說要實聯制」。

隔離期間都在追劇的陳思羽透露，那時候才第一次從爸爸口中得知防疫期間推出的實聯制，連爸爸都覺得不可思議。她解釋，去年5月至8月間根本沒機會在台灣街頭走動，「我完全不知道有這件事情」，但她強調，之後出入店家都有遵守規定，掃描實聯制QRCode。

陳思羽 桌球 世錦賽

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