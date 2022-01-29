國手隔離生活／李洋從新鮮到發慌 楊勇緯有必備儀式感

從首次隔離新鮮感、興奮迎接休假，到後來閒到發慌，台灣羽球選手李洋只能設法找人聊天、打發時間；「柔道男神」楊勇緯隔離時則是透過泡咖啡和音樂，找出適合自己的生活步調。

李洋與王齊麟組成「麟洋配」，拿下東京奧運羽球男雙金牌，締造隊史新猷，從2020年全英公開賽返台，面臨首次隔離，到去年10月征戰歐洲後返台，剛結束隔離、還在自主健康管理期間，11月又馬不停蹄前往印尼，並在同年12月西班牙世錦賽告一段落返台，展開第5次隔離生活。

李洋近年來頻繁出征國際賽，即使過年期間留在台灣也無法完全放鬆，細數5次的隔離經驗，他坦言，第一次隔離最令人難忘，「那時候會覺得，哇！好開心，終於有放假感覺。」

李洋原本還覺得隔離很新奇，但新鮮感隨著隔離天數增加而遞減，就連平時熱衷的電動，都很難讓他提起興致，他無奈地說：「電動這種東西要在你做完正常工作後玩，就會很珍貴，當你一直把它當成你平常可以做的事情，就會覺得很無聊。」

24小時只能關在房內，足不出戶，李洋只好透過看影片或找人聊天打發時間，他透露，最怕找不到人聊天，由於家人和女友平時各自有事在忙，也擔心打擾到對方，多數時間只能獨自面對隔離生活，他以過來人身分建議，若要隔離，還是先找出自己有興趣的事物。

「每次（隔離）都覺得很漫長。」李洋只能設法分散自身注意力，不去想今天是第幾天，「就跟跑步一樣，越想是第幾圈，就會覺得好久」。

李洋與女友愛情長跑多年，先前常因為比賽分隔兩地，而隔離也考驗兩人的感情，他表示，以前出國約2週的時間，現在一趟至少參加2至3站賽事，加上返台後的隔離，預計至少得分開1.5至2個月，兩人都還在調適中。

李洋表示，儘管隔離已經非常有經驗，但他形容兩人狀態就如同剛開始參加比賽那樣，「沒有人告訴我們關鍵分該怎麼打，真的需要經驗累積、摸索，慢慢找到最適合彼此個性的處理方式」。

「柔道男神」楊勇緯在東京奧運摘下銀牌，他從奧運前積分賽，到去年11月底阿布達比柔道大滿貫賽，返台至少經歷4次隔離。

必備咖啡與音樂 楊勇緯隔離生活的「儀式感﹞

「柔道男神」楊勇緯隔離時則是透過泡咖啡和音樂，找出適合自己的生活步調。 聯合報系資料照

面對隔離生活，楊勇緯也有一套「適應」方式，固定在一早起床先泡杯咖啡，營造儀式感，開啟一天的生活，隨著生活步調放慢，他坦言，隔離期間可以放空的時間多很多。

平時就有聽音樂習慣的楊勇緯，音響成為他隔離期間必備裝備，他透露，通常以抒情歌居多，只有訓練才會挑節奏感強烈的歌曲。

除了利用時間看書、追劇與完成學校線上課程，楊勇緯也會謹記控制體重和維持訓練，為避免打擾到其他房客，他強調，訓練時間也會刻意避開一般人的休息時間。

由於無法外出，楊勇緯在訓練或伸展運動時，也會選擇在窗戶前進行，享受曬太陽的感覺。