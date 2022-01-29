國手隔離生活／時差成煩惱 徐薇淩隔離兩樣情

4個月兩度隔離，旅美高球好手徐薇淩感受大不同，前次在東京奧運後返台，每天期待電鈴聲帶來的各方驚喜，這次從美國回台卻受時差所擾，14天隔離都難以好眠，讓她直喊好累。

現年27歲的徐薇淩2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緣故，那年只在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）留下3場比賽紀錄，大部分時間都留在台灣訓練。

在台灣歷經完整訓練週期，徐薇淩身心靈都獲得充電，她去年1月初返美，同一年5月在LPGA純絲錦標賽封后，高舉生涯首座LPGA金盃，也迎來首次征戰奧運的機會，同一年一口氣解鎖生涯兩大成就，並在東京奧運女子高球以並列第15名作收。

奧運初體驗告一段落後，徐薇淩選擇先從日本回到台灣，在防疫旅館內展開首次隔離，等待她的是1天5餐的生活，她細數那時候飯店準備的餐點，以周遭小吃為主，「下午茶也許是蛋糕、豆花，晚上有可能雞排或鍋貼，比較不會吃膩」。

頂著東京奧運國手光環返台，徐薇淩首次隔離期間也還有不少「公事」要辦，她說：「因為奧運剛結束，大家其實關注滿多，可能前面幾天還會有些訪問、視訊活動。」

回憶起首次隔離，不少台灣親友和贊助廠商會送食物和東西至防疫旅館，最令徐薇淩印象深刻的是曾收到一大束香水百合，也讓她相當期待每天響起的電鈴聲， 她透露，「會先從小孔偷瞄，想說外面也太多東西吧」，同樣情節一天重複數次，也成為她在隔離期間的小樂趣。

有別於首次隔離時，台、日兩地僅1小時時差，徐薇淩後來返美續拚LPGA，去年11月再度返台，迎接她的是12小時時差的考驗。

徐薇淩平時隨著LPGA四處征戰，儘管已非首次調整時差，但卻成為她這次隔離期間最大困擾，她表示，過去在外地比賽調時差，很累時還能逛街或練球，但隔離期間即使設法打發時間，面對床就在身旁，很難讓人積極調整時差，反而拉長過渡期。

或許是隔離期間運動量大減，徐薇淩透露，每天很難睡超過6個小時，曾試圖晚睡，但隔天依舊上午7時前就睡醒，她分享有次不小心午睡，凌晨3時多才入睡，照樣上午7時醒來，她無奈地表示，後來只能設法提醒自己在正常時間就寢。

徐薇淩在14天隔離期間都睡不飽，後來返家展開自主健康管理，回到熟悉的環境和氛圍，讓她第一晚就睡滿8小時，即使隔天睡午覺，晚上照樣睡滿8小時，回家只花2天就解決時差問題。

兩次隔離經驗，徐薇淩除了會請家人送來枕頭、瑜伽墊外，心裡也有一套評選防疫旅館的標準。

有鑒於要在同一間房間待滿14天，徐薇淩首重防疫旅館房間坪數多寡，她強調，「大間很重要，至少可以在裡面運動、躺在地上做伸展，餐點好不好吃對我來說沒那麼重要，因為可以叫外送」，而她這次也特別選在家人生活圈附近的防疫旅館，方便家人就近「補給」物資。