田徑／小將張博雅跑出一片天 要幫父母圓夢

享受賽道奔馳，田徑小將張博雅總是掛著招牌笑容，儘管小時候家庭經濟狀況辛苦，卻未阻礙她大步前進，早熟的她不僅希望父母不要為自己擔心，還要替父母一圓田徑夢。

現年18歲的短跑好手張博雅，是來自花蓮光復鄉的阿美族，父母都有田徑底子，爸爸曾是跳高選手，媽媽曾練過100公尺跨欄，張博雅似乎承襲了父母親的運動基因，但一開始與田徑的淵源，卻是與同學下課玩起追逐遊戲有關。

「小二的時候，剛好是她（張博雅）的體育老師，有一次追逐遊戲時，發現她的速度很快、協調性很好，最重要的是跑的過程很開心。」當時擔任體育老師的曹建國看出張博雅和其他同學不同，也成為她重要的啟蒙教練。

張博雅加入田徑校隊後，才得知父母曾是田徑選手，但父母過去因家庭狀況不允許，未繼續往田徑發展，看著張博雅承襲了昔日夢想，父母親都給予全力支持。

張博雅家中除了父母外，還有姊姊和弟、妹，在她小時候一家六口靠父親打零工和媽媽做美髮維持家計，儘管國小家庭經濟狀況較為辛苦，她透露，當時會在學校完成功課，訓練一結束，就趕回家照顧年幼的弟、妹，希望能分擔父母親肩上重擔。

張博雅曾經得失心很重，小學6年級一場比賽失利，讓她開始找藉口逃避，被教練曹建國罵了一頓後才醒悟。 張博雅國三在參加全中運前一週，遭遇到田徑生涯最嚴重的傷勢、右腳趾骨第二節骨裂，讓她從此放下得失心。

不過，長達半年多的復健期，最嚴重的時候還一度無法走路，讓一向樂觀的張博雅萌生放棄的念頭，所幸在家人和隊友陪伴下，秉持著「我的隊友都陪我，自己也要再努力」的信念。身旁的父母更告訴她，「自己選擇的，就要堅持、不要半途而廢再來後悔。」

享受賽道奔馳的田徑小將張博雅（左2），現在更有目標，每場比賽都想突破自己的最佳成績。看著學長姐前進奧運，她希望未來有機會能依循他們的腳步，踏上那個屬於運動員最高榮耀的五環殿堂。 （張博雅提供）中央社

日復一日的田徑訓練課表，有些人可能會喊累或半途而廢，但在張博雅眼中，田徑就像是個大家庭的感覺，讓身為一份子的她很快樂、沒有壓力，就連不愉快時，也會藉由投入練習、忘卻煩惱。

升上花蓮高農後，張博雅努力在課業與訓練之間求取平衡，即使有時必須外出比賽，但靠著老師協助補課，加上不懂就主動向同學請益，她的成績在班上名列前茅，不讓父母擔心。

去年4月全國中等學校運動會之前，生涯獨缺一面全中運金牌的張博雅，在暑假過後將成為大學新鮮人，她在全中運最終戰，高女組100公尺決賽繳出11秒70的成績，將高懸26年的大會紀錄送入歷史，同時也是首度在全中運戰勝宿敵張秝羚。

回憶起全中運確定摘金那一刻，張博雅坦言嚇了一跳，「只想突破自己最佳成績，沒想到會破紀錄」。

經歷受傷低潮，到全中運打破紀錄，張博雅更獲得2021年總統教育獎的肯定，她謙虛地說：「完全沒預期到，有驚嚇到，因為我沒有抱太大期待，搞不好別人比我更慘，覺得自己這樣算還好。」

從過去單純與朋友之間的追逐遊戲，現在的張博雅更有目標，想要完成父母的夢想，每場比賽都想突破自己的最佳成績。看著學長姐前進奧運，她希望未來有機會能依循他們的腳步，踏上那個屬於運動員最高榮耀的五環殿堂。