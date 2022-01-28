冬奧／航班與疫情考量 我代表團不參加開閉幕式
2022年北京冬奧將於2月4日至20日於中國大陸北京舉行，我國代表團一行15人，包含選手、教練及行政人員分5梯次，從美國鹽湖城、瑞士蘇黎士及台灣出發，體育署今天表示，依據大會防疫及入境政策，導致航班有所調整及延遲，未能於開幕典禮當天2月4日全數飛抵北京。
體育署指出，在全球疫情仍然十分嚴峻的情況下，選手經過長途飛行、身體已相當疲累，需要一定的時間調整時差及適應場地，基於保護選手，採高規格的防疫管控措施，防止任何染疫風險，以蓄積戰力，我代表團將不參加開幕式，希望在選手獲得充分的休息之後，能夠全心應戰，以最佳的狀態參賽，爭取最好的表現。
此外，選手為爭取冬奧參賽資格，已長時間在世界各地征戰，因此賽程結束後1、2天內即會搭機返國，考量我國選手人數不多，閉幕典禮當天，多數選手均已離開，因此不參加閉幕式，讓選手早日返家團圓。
體育署指出，在全球疫情始終未能趨緩的情況下，為了讓選手長年備戰的付出與努力，得以發揮，體育署採取高規格做好冬奧代表團的防疫工作，主要目的就是為了讓選手安全參賽、平安返國，希望全體國人一起透過電視轉播，為我選手加油、打氣。
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