澳網／納達爾生涯第6度挺進決賽 距改寫紀錄差一勝

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天在澳網男單4強賽遭遇義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），在拚戰近3小時後納達爾以6：3、6：2、3：6、6：3勝出，生涯第6度挺進到澳網決賽，且距離改寫紀錄的生涯第21座大滿貫僅差最後一勝。

在8強賽才剛經歷五盤大戰勝出的納達爾，今天4強賽碰上貝雷帝尼打得也是有驚無險，在前兩盤同樣率先拿下的情況下，納達爾第三盤卻遭到貝雷帝尼以6：3扳回一城，不過第4盤納達爾重新掌控比賽節奏，在關鍵第8局破發得手後取得5：3聽牌優勢，並在第9局成功保發後，搶下生涯第6張澳網決賽門票。

對於與貝雷帝尼拚戰了2小時55分鐘後勝出，納達爾直言在歷經前一輪的五盤大戰後，恢復狀況比他所想像的好，而今天前兩盤能夠順利拿下為這場比賽打下好的基礎，不過第三盤貝雷帝尼也打出精彩表現，最終能夠順利打進決賽真的意義非凡，而他也笑著表示，未來是你的，但大滿貫是我的。

生涯第6度挺進到澳網決賽的納達爾，只要再贏一場，將甩開費德勒（Roger Federer）與約克維奇（Novak Djokovic），成為史上首位拿下21座大滿貫冠軍的球員，他賽後也強調將會盡力而為。