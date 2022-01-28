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PGA／農夫保險公開賽次輪 潘政琮72桿並列35名

中央社 / 台北28日電
潘政琮在PGA農夫保險公開賽次輪，雖打下5鳥但也吞下5個柏忌，以持平的72桿作收，暫時並列第35名。 歐新社
潘政琮在PGA農夫保險公開賽次輪，雖打下5鳥但也吞下5個柏忌，以持平的72桿作收，暫時並列第35名。 歐新社

台灣旅美高球好手、東京奧運銅牌名將潘政琮，今天在PGA農夫保險公開賽次輪，雖打下5鳥但也吞下5個柏忌，以持平的72桿作收，以低於標準5桿的139桿並列35名。

PGA美國男子職業高爾夫巡迴賽本週在加州拉荷亞（La Jolla）的托瑞松林（Torrey Pines）球場舉行農夫保險公開賽，總獎金達840萬美元（約新台幣2.3億元），這也是潘政琮今年所參加的第2場比賽。

美國選手申克（Adam Schenk）今天有著不可思議的一天，他自第4洞開始，連續8個洞都有小鳥進帳，加上最後17、18洞連續抓鳥，讓他單回合以低於標準10桿的62桿繳卡。

前兩回合打完，申克累計以低於標準13桿的131桿，與美國名將湯瑪斯（Justin Thomas）和西班牙前世界球王拉姆（Jon Rahm）並列排頭，而大會以低於標準3桿的141桿為晉級標準。

潘政琮在首輪以低於標準5桿的好表現繳卡，排名一度高居並列第9，次輪他火力延續，再次打下5鳥，可惜失誤也偏多，一來一往全扯平，才以平標準的72桿完賽，排名也滑落至並列35名。

至於同場參賽的台灣球員俞俊安，今天繳出高於標準4桿的76桿，兩回合累計以高於標準3桿的147桿，未能晉級。

潘政琮 高爾夫

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