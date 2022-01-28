北京冬奧下周登場 台女雪橇手睽違24年再現

「2022北京冬季奧運」將於2月4日登場，中華代表隊目前共有4位選手取得參賽資格，來自新北的選手林欣蓉，從田徑選手轉戰雪橇運動，以世界總排第33順位拿到2022冬季奧運入場券，為台灣睽違24年再次出現的女子雪橇選手，新北市長侯友宜昨視訊為林欣蓉賽前加油，感謝她一路以來堅持與努力，期許在冬季奧運為國爭光。

出生新北市的林欣蓉，國中就讀於新北田徑名校光榮國中，2016年開始接觸雪橇運動，平時在柏油路克難練雪橇，到了奧運資格賽前，移轉到土城運動中心「冰宮」練抓冰，增加穩定度。

體育處表示，土城運動中心是新北唯一有冰上運動設備場館，除了冰上曲棍球練習跟大眾休閒溜冰，也可在冰上訓練使用，雪橇運動對台灣人很陌生，欣蓉參賽的無舵雪橇項目，是高度競速運動，危險性高，將近50秒的短短時間中，需要極高專注。

林欣蓉2016年獲得亞洲盃雪橇錦標賽上奪得B組青少年冠軍，2019年獲得亞洲盃雪橇錦標賽女子組亞軍，同年代表台灣出賽在拉脫維亞及德國世界盃，為台灣第一位參與世界盃雪橇選手。她曾說「既然要從事雪橇運動，就要做到最好，我要給自己8年的時間去闖一個奧運夢。」

新北市長侯友宜昨透過視訊勉勵林欣蓉，以堅持不懈運動精神完成設定目標，這兩年國際疫情嚴峻下出國參賽，更需要極高抗壓性，勉勵盡全力奪牌創佳績，祝福林欣蓉順利完成比賽，也邀請新北市民為新北之光加油。