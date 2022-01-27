快訊

路透：Fed收緊政策 是「趕緊撤離」美股的信號

林秉樞「八大罪行」僅認一罪 法院裁定續押並禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／高壇新星林潔恩 台中市運動局代表市長嘉勉

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台中市運動局局長李昱叡（左起）與林潔恩、林潔恩的父親林政耀合照。圖／台中市運動局提供
台中市運動局局長李昱叡（左起）與林潔恩、林潔恩的父親林政耀合照。圖／台中市運動局提供

台中市運動局長李昱叡昨天代表市長盧秀燕向全國小學高爾夫錦標賽史上最年輕的冠軍得主林潔恩選手獻上祝福，也感謝辛勞栽培的林爸爸，李昱叡表示，林潔恩去年剛滿11歲便拿下全國小學12月錦標賽高女組冠軍，是台中積極培養的明日之星，也勉勵她新的一年再接再厲更上層樓。

林潔恩總是以小搏大越級挑戰、締造佳績，小二時便獲全國小學中女組（四年級以下）冠軍，締造年齡最小的奪冠紀錄，而後在2019年跳級參加世界三大青少年世錦賽之一的Callaway World Championship Girl拿下冠軍，在國內更跳級挑戰高協女子13至15歲組和TLPGA的次巡賽事，是國內極具潛力的高爾夫小將。

目前剛滿11歲的林潔恩以平均桿數78.75桿，超越其餘國內女子高爾夫好手在12歲的平均桿數，台中市政府為了培育人才，特別由運動局長李昱叡代表市長盧秀燕嘉勉林潔恩，期待她成為挑戰高爾夫世界的新秀。

台中市運動局表示，台中市持續扎根基層運動，積極培育優秀運動人才行之有年始終不落人後，包括與高爾夫委員會合作舉辦台中市高協青少年GOLF扎根巡迴賽、台中市青少年高爾夫巡迴賽、110年台中市議長盃業餘高爾夫錦標賽、110年台中市市長盃業餘高爾夫錦標賽等相關賽事，提供選手競技舞台，未來也將持續協助強化基層運動員發展，培植運動相關人才。

高爾夫 世錦賽

延伸閱讀

台中大肚名攤！林靜儀今打卡、盧秀燕要帶同名妹行銷

影／12歲以下兒童還不能打疫苗 盧秀燕示範清潔和消毒玩具

盧秀燕民調支持度勝綠營3人 何欣純：民調恐有極大落差

傳台中2例確診？中市府：2人設籍台中但無足跡史

相關新聞

高球／高壇新星林潔恩 台中市運動局代表市長嘉勉

台中市運動局長李昱叡昨天代表市長盧秀燕向全國小學高爾夫錦標賽史上最年輕的冠軍得主林潔恩選手獻上祝福，也感謝辛勞栽培的林爸...

舉重／伴郭婞淳東奧摘金 林敬能「金牌教練」裝置藝術啟用

奧運女神郭婞淳去年在東京奧運摘金，教練林敬能位於花蓮縣新城鄉的老家鄉親也引以為榮，鄉公所特別設計「教練的家」裝置藝術，今...

運彩銷售破新高 今年目標突破500億

去年東京奧運帶動全台運動熱潮，運動彩券今天公布，去年年度銷售達新台幣466億元，創下歷年新高，台灣運彩總經理林博泰喊出今...

西藏籍運動員獲冬奧會參賽資格 為史上首次

據西藏自治區體育局消息，西藏籍運動員擁青拉姆和次仁占堆獲得北京冬奧會參賽資格，屬歷史首次，其中擁青拉姆成為首位獲得冬奧會...

足球／萊萬加把勁 金球不是夢

拜仁慕尼黑前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）日前蟬聯世界足球先生，稍微彌補了無緣金球獎的遺憾。

北京冬奧開閉幕式 葡萄牙外長不派政治代表出席

外媒報導，葡萄牙外交部長席瓦24日在歐洲聯盟（EU）外長會議後向記者表示，「出於一些原因」，葡萄牙將不會派政治代表參與北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。